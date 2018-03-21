Güneş YEKA'sına depolama dopingi

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy, enerji sektöründe elektrik depolama, pil ve batarya teknolojilerinin son yılların en sıcak konuları haline geldiğini belirterek, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde fotovoltaik enerji ile depolamanın birleştirilmesi konuşuluyor. Bu çok yerinde bir karar. Güneş enerjisi güneş varken çalışıyor, depolama teknolojisiyle gece de üretim yapılarak gün içindeki salınımlar minimize edilip, daha verimli elektrik sağlanabilir." dedi.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lityum-iyon bataryalardan elektrikli araçlardaki bataryalara kadar elektrik depolama teknolojilerinin günlük hayatın parçası haline geldiğini söyledi.

Pil teknolojilerinde şu an maliyetlerin giderek azaldığına dikkati çeken Aksoy, bugün yapılan yatırımların gelecekte daha hızlı değişim göstererek, maliyetleri daha aşağı çekebileceğini ifade etti.

Aksoy, şirket olarak pil ve depolama teknolojisindeki yenilikleri dikkatli şekilde takip ettiklerini dile getirerek, "Türkiye'de güzel yatırımların havadislerini almaya başladık. YEKA ihalesinde fotovoltaik enerji ile depolamanın birleştirilmesi konuşuluyor. Bu çok yerinde bir karar. Güneş enerjisi güneş varken çalışıyor, depolama teknolojisiyle gece de üretim yapılarak gün içindeki salınımlar minimize edilip, daha verimli elektrik sağlanabilir. Böylece yenilenebilir enerji sistemlerinde güneş ve depolama teknolojileri uyumlu çalışabilir." diye konuştu.

- "Fotovoltaik teknolojilerle jeotermal birleştirilebilir"

Aksoy, jeotermal santrallerde iç tüketimin güneş panellerinden karşılanabileceğini söyledi.

Bu hibrit çalışmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkililerine bilgi verdiklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"18 megavat kapasiteli jeotermal santraldeki elektriğin 2,5 megavatını iç tüketim için harcıyoruz. Piyasaya 15,5 megavat veriyoruz. Halbuki iç tüketimimiz için kullandığımız elektriği, yani piyasaya satamadığımız elektriği, yenilenebilir bir kaynaktan üretmemiz teşvik edilirse, o zaman bütün sistem çok daha verimli hale gelebiliyor. Bunun dünyada harika örnekleri var. Fotovoltaik teknolojilerle jeotermalin birleştirilebileceğine inanıyoruz."

Aksoy, her alanda olduğu gibi enerjide de inovasyonun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Teknolojiye verilen Ar-Ge desteğinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Sürekli Türkiye'nin doğusu ve batısına seyahat ediyor ve bu alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu alanda da atılımlarımız olacak." dedi.