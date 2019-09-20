Güneş panellerini robot temizleyecek

MANİSA (AA) - MCBÜ Mühendislik Fakültesi ile bir mühendislik şirketinin TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdiği "Güneş Paneli Temizleme Otonom Robotu Projesi" kapsamında geliştirilen ilk makinelerin test edilmesine başlandı.

Panellere ulaşan güneş ışığının kirlilik nedeniyle azalması durumunda otomatik olarak devreye giren robot, panelin dış yüzeyindeki sıcaklığa göre temizlik şeklini belirliyor.

Gündüz yapılan temizlik işlemi sırasında güneş panelinin üzerindeki yüksek sıcaklık dolayısıyla panelin çatlama riskine karşı su kullanmayan robot, sadece fırçayla yüzeyi temizliyor. Robot, gece yapılan temizleme işlemlerinde ise yakınındaki tankerden haznesine su çekerek temizlik yapıyor.

Temizlik zamanını ve yöntemini kendisi belirleyen robot, alternatif yöntemlere kıyasla hızı ve verimliliğiyle öne çıkıyor.

MCBÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotun tamamen otonom çalıştığını, kirliliği ve verimlilik kaybını tespit ederek temizleme işlemine geçtiğini söyledi.

Farklı boyutlardaki panellere uygun olarak kısa sürede yeniden tasarlanabilen robotun, güneş enerji santralleri için önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade eden Taşkın, testi yapılan robotun bir panel dizisini yaklaşık 40 dakikada temizlediğini dile getirdi.

Sistemin getirdiği verimlilik artışının panellerin kurulu olduğu bölgenin tozluluk yapısına göre değiştiğini aktaran Taşkın, "Literatürde yer alan bilgilere göre yaklaşık yüzde 15-20 verimlilik artışı kaydedilmekte." dedi.

Mühendislik firması yöneticisi Barış Bişen de MCBÜ ile birlikte geliştirdikleri robotun santrallerin daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Benzeri temizleme sistemlerine göre daha yüksek bir teknoloji kullandıklarını söyleyen Taşkın, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 aydır Celal Bayar Üniversitesindeki hocalarımız ve üniversitenin desteğiyle ilerliyoruz. Prototip anlamında iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Robot, ülke genelinde sayıları hızla artan panellerin veriminin artırılmasına katkı sağlayacak. Testler devam ediyor ancak otonom robotun güneş panellerinin verimliliğini yüzde 30 ile 40 arasında artırmasını bekliyoruz. "















