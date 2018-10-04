Güneş ışınları milli ekonomiyi

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (KOSB) 1 milyon metrekarelik alanda kurulu güneş enerjisi santrallerinden elde edilen enerjiyle milli ekonomiye yıllık ortalama 10 milyon dolarlık katkı sağlanıyor.

Bölgedeki fabrikaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla KOSB'un hemen yanında kurulan ve Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olduğu belirtilen tesis, yıllık 51 megavat kurulu güce sahip.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların gündüz tükettiği elektriğin yüzde 20'sini karşılayan bu tesis sayesinde doğalgaz tüketimi azalırken, yıllık 10 milyon dolarlık kaynağın da yurt içinde kalması sağlanıyor.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine, bin 300 fabrikanın bulunduğu bölgenin Türkiye'nin en büyük 5. organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Anadolu'nun en önemli üretim üssünde 75 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Nursaçan, son yıllarda güneş enerjisi alanında yaptıkları yatırımlarla hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulan güneş enerjisi tarlasında elektrik ürettiklerini anlatan Nursaçan, "Ülke olarak temiz enerjiye önem vermemiz lazım. Allah'ın bize bahşettiği güneşi enerjiye dönüştürmeye karar verdik. Hızlı hareket ederek bunu yaptık. Şu anda Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santraline Kayseri OSB olarak sahip olduk. Bugünkü kapasitemiz 51 megavat." dedi.

KOSB yönetimi olarak bu alanı çok önemsediklerini, göreve geldikleri günden itibaren yatırımlarını hız kesemeden sürdürdüklerini dile getiren Nursaçan, şunları kaydetti:



"Görevi devraldıktan sonra güneş enerjisinden elektrik üretimine daha ciddi yatırımlar yapma kararı aldık. Biz geldiğimizde 6 megavatlık bir üretim vardı. Yaptığımız yatırımla güneş enerjisinden 51 megavat üretim sağlar hale geldik. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 5 megavata yakın ilave yapacağız. Buranın yıllık cirosu 10 milyon doları aşıyor. KOSB'nin altyapı sorunlarını bu tesisten elde ettiğimiz gelirle uzun yıllar sanayicimiz elini cebine sokmadan hizmet edeceğiz. Bu, Kayseri için iyi bir fırsat oldu."

- Bin 300 fabrikanın elektriğinin yüzde 20'si güneşten

Nursaçan, tesis sayesinde Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin başında gelen doğalgazın tüketiminin de azaldığını, bu şekilde hem ülkenin doğal kaynağı olan güneşi değerlendirdiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını vurguladı.

Tesisten elde ettikleri enerjiyle 60 bin konutun aydınlatılabileceğini aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bin 300 fabrikamız var. Organize sanayi bölgesinin 24 saatte kullandığı elektriğin yüzde 10'unu buradan üretebiliyoruz. 8 saat bazında hesapladığımızda da yüzde 20'sini buradan elde edebiliyoruz. Kayseri'de bizden hariç İncesu ve Mimarsinan Organize Sanayi bölgeleri var. Bu tesisten ürettiğimiz enerjiyle her iki OSB'nin de 24 saatlik elektrik ihtiyacının tamamı karşılanabilir. Bizim için burası gurur kaynağı oldu. İlerleyen zamanlarda imkan olursa burasını büyütmek isteriz. Doğalgazı ithal ediyoruz. Burayı kurarak elbetteki cari açığımızın kapanması için katkıda bulunmuş olduk. Türkiye, dünyadaki en büyük güneş ortalamasına sahip ülkelerden biri, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. İnşallah, bu teknolojileri üreten fabrikaları da Kayseri'ye kazandırmanın gayreti içinde olacağız."