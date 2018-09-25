Güneş enerjisine 165 milyon liralık yatırım

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji'nin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, 165 milyon lira yatırımla yeni güneş enerjisi paneli fabrikasını devreye aldıklarını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, ürettikleri güneş panelleri, yaptıkları yatırım ve ihraç ettikleri ürünlerle cari açığın kapanmasına fayda sağladıklarını söyledi.

CW Enerji'nin Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticileri arasında yer aldığını kaydeden Yılmaz, üretim kapasitelerinin yaklaşık bir yıl öncesine kadar 450 megavat olduğunu, şu an ise 750 megavat seviyesine ulaştıklarını aktardı.

Şirket olarak 15 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fas'tan Tunus'a, Gana'dan Almanya'ya, Suriye'den Kosova'ya kadar dünyanın birçok ülkesine yaptığımız ihracatı 2019'da 30, 2020'de 40 ülkeye çıkaracağız. Tabii ihracata açıldığımızda uluslararası arenadaki rakiplerimiz karşımıza çıkıyor. Onlarla kalite olarak fazlasıyla rekabet ediyoruz hatta birçoğundan daha iyiyiz. Fiyat olarak rekabet etmek tabii ki kolay değil. Onlarla rekabet edebilmek adına üretim kapasitemizi 750 megavata çıkardık. Kapasitemizi çok yakında 1 gigavata çıkaracağız. Bunun için de 'Sanayi 4.0' normlarına uygun, yüzde 100 otomasyon odaklı yeni fabrikamızı hayata geçirdik. Fabrikamız sayesinde hem kaliteyi çok daha optimum noktada tutacağız hem de çalışan sayısında 4'te 3 tasarruf ederek en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilerle de uluslararası alanda rekabet edebilir hale geleceğiz."



- "Güneş enerjisine geçiş zorunlu"

Fabrikanın Türkiye ve Avrupa enerji piyasaları için çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Antalya'da 165 milyon lira yatırımla yeni fabrikamızı devreye aldık. Önceden 50 işçinin yapabildiği bir işi, iki robotik makine çok daha hızlı ve kaliteli yapabilecek. Yapılan yüzde 100 otomasyon yatırımı sayesinde 400 üretim çalışanından tasarruf edilerek işçilik maliyetleri ciddi oranda düşürüldü." dedi.

Yılmaz, 5-6 yıl öncesine kadar güneş enerji santrallerinin bir tercih meselesi olduğunu ancak bu durumun artık bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Artık sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektrik üretiminde güneş enerjisine geçiş yapmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikanın birinci etabının üretime başladığını ifade eden Yılmaz, yakın zamanda diğer fabrikadaki makineleri de taşıyarak yeni tesisi tam kapasiteyle çalışır hale getireceklerini ifade etti.

Yılmaz, fabrikanın yıllık üretim kapasitesini her yıl yüzde 30 artırarak, gelecek iki yıl içinde istihdam sayısını da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.