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Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre
İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konulan araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 30 Haziran 2020'ye uzatıldı.
Ekonomi 24.12.2019, 16:20
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ANKARA (AA) - İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konulan ve gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 30 Haziran 2020'ye uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenleme kapsamında, gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin, Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel olan araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise yüzde 15'inin ödenmesiyle araç üzerindeki kararlar kaldırılarak sahibine iade edilecek.
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