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Gümrük vergisi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri belirlendi."İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, mükerrer Resmi Gazete'de...

31 Aralık 2017 Pazar 11:14
Gümrük vergisi düzenlemesi
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ANKARA (AA) - Nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri belirlendi.

"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi güncellendi.

Aroma üretiminde kullanılacak soğanlar, ahududu, böğürtlen, dut, yenibahar, hindistan cevizi yağı ve gıda sanayisinde kullanılacak tropikal meyvelerden gümrük vergisi alınmayacak.

Teknik ve sınai amaçlı ürünler için kullanılacak palm yağı, palm çekirdeği yağı için vergi oranı yüzde 35 olacak.

Gıda sanayisinde kullanılacak beyaz kristal toz halindeki glikoz için gümrük vergisi oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Kimya sanayisindeki kullanım için bu oran sıfır olacak.

İlaç sanayisinde kullanılacak ambalajlı etil alkolden de gümrük vergisi alınmayacak.

Anahtar Kelimeler:
Gümrük VergisiIthalat
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