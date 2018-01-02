Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret verileri (2)

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, geçen yıl en çok ihracat yapılan fasıl, 23 milyar 957 milyon dolarla motorlu kara taşıtları oldu.



Bakanlığın, 2017 yılı aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.



Buna göre, 2017'de en çok ihracat yapılan fasıl, 23 milyar 957 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri" oldu. Bu faslı 13 milyar 830 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", 8 milyar 852 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.



Geçen yıl en çok ithalat yapılan fasıl ise 37 milyar 199 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar" oldu.



- Ülkelere göre ihracat ve ithalat



Ülke bazında bakıldığında, 2017'de en çok ihracat 15 milyar 136 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 9 milyar 616 milyon dolarla İngiltere, 9 milyar 60 milyon dolarla Irak izledi.



En fazla ithalat ise 23 milyar 371 milyon dolarla Çin'den gerçekleşti. Bu ülkeyi, 21 milyar 302 milyon dolarla Almanya, 19 milyar 546 milyon dolarla Rusya takip etti.



- Aralık ayı verileri



Dış ticaret verileri aylık bazda değerlendirildiğinde, geçen ay en fazla ihracat yapılan fasıl, 2 milyar 100 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri", 1 milyar 318 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", 859 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" olarak belirlendi.

Aralıkta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 871 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları" oldu.



Ülkeler bazında aralık ayında en fazla ihracat 1 milyar 314 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 832 milyon dolarla İngiltere ve 775 milyon dolarla İtalya izledi.



En fazla ithalat ise 2 milyar 191 milyon dolarla Almanya'dan gerçekleşti. Bu ülkeyi 2 milyar 122 milyon dolarla Çin, 1 milyar 917 milyon dolarla Rusya izledi.



Bu arada, gümrük idareleri tarafından aralıkta tahsil edilen vergi miktarı, bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak, 11 milyar 656 milyon liradan, 11 milyar 854 milyon liraya yükseldi.



- Aylık şirket verileri



Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 796 bin 906 aktif firma bulunurken, bunların 733 bin 353'ü limited şirket, 705 bin 715'i ticari işletme, 191 bin 361'i şube, 118 bin 765'i anonim şirket, 35 bin 66'sı kooperatif, 10 bin 862'si kolektif şirket ve bin 784'ü komandit şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Türkiye genelinde aralık ayı itibarıyla toplam 1 milyon 674 bin 46 esnaf ve sanatkar bulunurken, bu kişilere ait işyeri sayısı 1 milyon 801 bin 823 olarak hesaplandı.

Geçen yılın kasım ayı itibarıyla faizsiz ve yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 447 bin 786, kredi bakiyesi 23 milyar 219 milyon 638 bin lira olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)