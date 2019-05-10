Groupe PSA, 2021 sonunda Polonya fabrikasında van üretecek

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA, 2021 yılının sonunda Polonya'nın Gliwice şehrindeki fabrikasında büyük hacimli van üretecek.

Groupe PSA açıklamasına göre, Avrupa hafif ticari araç pazar lideri olan şirket, Avrupa'daki pazar payını ve diğer bölgelerdeki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Şirket, potansiyelini ve rekabet gücünü artırmak için Polonya'nın Gliwice şehrindeki üretim kapasitesini artırmaya karar verdi.

Tesis, artan hafif ticari araç taleplerini karşılamak üzere dönüştürülecek ve büyük hacimli vana ait özel platform için uyarlanacak. Tesisin yapılacak olan yatırımla yılda 100 bin büyük hacimli van üretmesi planlanıyor.

Peugeot, Citroen, Opel ve Vauxhall markalarının büyük hacimli van segmentindeki üretim kapasitelerinin artması, Groupe PSA'nın 2021 yılından itibaren müşterilerine daha fazla araç sunmasını ve 10 yıldan daha uzun bir süre Gliwice'da üretime devam etmesini sağlayacak.





- "Mükemmel Tesis programımız başarılı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Üretim ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Yann Vincent, "Gliwice tesisimize yönelik müjde niteliğindeki bu haber, Avrupa genelinde sinerji ve verimlilikle uygulamakta olduğumuz Mükemmel Tesis programımızın başarılı olduğunu gösteriyor. Endüstriyel performans, hafif ticari araç pazarına daha fazla odaklanma ve müşterilerimize bu segmentte tüm markalarımızla en iyisini sunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Groupe PSA Gliwice Fabrikası'nı yöneten Andrzej Korpak da büyük hacimli van üretiminin başlamasının Gliwice'daki tesisin geleceği için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda ticari müşterilerin memnuniyeti için en yüksek verimlilik ve kalite seviyesine ulaşma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Üretim süreçlerimizi bu tür bir aracın üretimine hızla adapte edecek ve bize duyulan güveni boşa çıkartmayacağız."





