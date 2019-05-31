"Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Gratis'in bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Çocuklar Arası Resim Yarışması sonuçlandı.
"Çevreni nasıl koruyorsun?" temasıyla gerçekleşen resim yarışmasında jüri tarafından yapılan oylamalar sonucunda resim yarışmasının birincisi Amasya'dan Meryem Al Dayyeni (10), ikincisi Kocaeli'den Ecem Nisa Varlıgün (10), üçüncüsü ise Samsun’dan Dilara Kalyoncu (10) oldu.
Yarışmada ilk üçe giren küçük ressamlar sanatsal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini geliştirecek uluslararası katılımlı yaz kampı ödülü kazandı.