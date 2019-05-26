Gram altın 5 haftadır yükseliyor

İSTANBUL (AA) - Dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, değer kazançlarını üst üste 5'inci haftaya taşıdı.

Mayıs ayına 246 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 9 Mayıs'ta bu yılın en yüksek seviyesi olan 258,4 lirayı gördü.

Söz konusu seviyelerde tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı haftalık bazda yüzde 0,90 artışla 251 liradan tamamladı. Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5'inci haftaya taşıdı.

"Gram altında 258 ve 265 lira direnç olarak izlenebilir"

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gram altın için genel görünümün yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Dolar kurunun 6 lira seviyesi üzerinde tutunması ve onsın da 1.279 dolar üzerinde kalmasının, gram altının yukarı trendini desteklediğini ifade eden Taştan, gram altın fiyatında geri çekilmede 247 lirayı ana destek, yükselişte ise 258 ve 265 lirayı direnç olarak izlediklerini kaydetti."Gram altında kalıcı bir düşüşten bahsetmek zor gibi duruyor"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da gram altındaki değer kazancının bir süre daha devam etmesini öngördüklerini belirterek, "Özellikle gram altının seyri için dolar kurunu yakından takip etmekte fayda var. Gram altında 250 TL üzeri seyrin sürmesini öngörebiliriz. Gram altın, son günlerde 253 TL'nin üzerine yükselmekte zorlandığı için bu seviye direnç olabilir. Bu direncin üzerinde de 256 TL görülüyor." ifadelerini kullandı.

Karadağ, ons altının fiyatının 1.280 dolar seviyesinin altında çok fazla kalıcı olamamasının gram altının da 250 TL'nin üzerindeki seyrini desteklediğini söyledi.

Gram altında zaman zaman geri çekilmelerle karşılaşılabileceğini ifade eden Karadağ, "Gram altında kalıcı bir düşüşten bahsetmek zor gibi duruyor. Geri çekilmeler alım fırsatı yönünde değerlendirilebilir." dedi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal



