banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

GRAFİKLİ- Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

- Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,10 ile patlıcanda görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,03 ile portakal geldi

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
GRAFİKLİ- Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan
banner230

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 20,62 ile nar, yüzde 15,15 ile salatalık izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,12 ile domates, yüzde 12,88 ile mandalina, yüzde 9,91 ile kuru soğan, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 9,44 ile su ısıtıcısı, yüzde 7,52 ile balık, yüzde 6,49 ile patates, yüzde 5,22 ile tost makinası yer aldı.

- En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,27 ile ıspanak, yüzde 10,06 ile pırasa, yüzde 8,36 ile kadın ceketi, yüzde 7,71 ile elbise, yüzde 6,96 ile kadın gömleği, yüzde 6,51 ile kadın pardösüsü, yüzde 6,30 ile çarliston biber, yüzde 6,26 ile kadın hırkası izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Patlıcan
23,10 Nar
20,62

Salatalık

15,15

Domates
15,12 Mandalina
12,88 Kuru soğan
9,91 Yumurta
9,53 Sıcak içecek makinaları (su ısıtıcısı)
9,44 Balık
7,52 Patates
6,49 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
5,22 Kargo gönderme ücreti
4,80 Ütü
4,76 Marul
4,46 Tuvalet kağıdı
4,05 Pirinç
3,78 Otomobil (dizel)
3,74 Otomobil (benzinli)
3,70 Set üstü ocak
2,89 Kömür ücreti
2,24


Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Spor ayakkabısı (çocuk için)
-1,63 Ayakkabı (kadın için)
-2,89

Kazak (çocuk için)

-3,38 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-3,51 Beyaz lahana
-3,62 Kivi
-4,67 Umreye gidiş ücreti
-4,76 Kırmızı turp
-4,76 Kaban (kadın için)
-5,26 Kazak (erkek için)
-5,27 Ceket (erkek için)
-5,33 Hırka (kadın için)
-6,26 Çarliston biber
-6,30 Pardösü (kadın için)
-6,51 Gömlek (kadın için)
-6,96 Elbise
-7,71 Ceket (kadın için)
-8,36 Pırasa
-10,06 Ispanak
-16,27 Portakal -17,03
Anahtar Kelimeler:
AralıkEnflasyonZam şampiyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim