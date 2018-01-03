GRAFİKLİ- Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 20,62 ile nar, yüzde 15,15 ile salatalık izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,12 ile domates, yüzde 12,88 ile mandalina, yüzde 9,91 ile kuru soğan, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 9,44 ile su ısıtıcısı, yüzde 7,52 ile balık, yüzde 6,49 ile patates, yüzde 5,22 ile tost makinası yer aldı.

- En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,27 ile ıspanak, yüzde 10,06 ile pırasa, yüzde 8,36 ile kadın ceketi, yüzde 7,71 ile elbise, yüzde 6,96 ile kadın gömleği, yüzde 6,51 ile kadın pardösüsü, yüzde 6,30 ile çarliston biber, yüzde 6,26 ile kadın hırkası izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Patlıcan23,10 Nar20,62

Salatalık

15,15

Domates15,12 Mandalina12,88 Kuru soğan9,91 Yumurta9,53 Sıcak içecek makinaları (su ısıtıcısı)9,44 Balık7,52 Patates6,49 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)5,22 Kargo gönderme ücreti4,80 Ütü4,76 Marul4,46 Tuvalet kağıdı4,05 Pirinç3,78 Otomobil (dizel)3,74 Otomobil (benzinli)3,70 Set üstü ocak2,89 Kömür ücreti2,24



Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Spor ayakkabısı (çocuk için)-1,63 Ayakkabı (kadın için)-2,89

Kazak (çocuk için)

-3,38 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar-3,51 Beyaz lahana-3,62 Kivi-4,67 Umreye gidiş ücreti-4,76 Kırmızı turp-4,76 Kaban (kadın için)-5,26 Kazak (erkek için)-5,27 Ceket (erkek için)-5,33 Hırka (kadın için)-6,26 Çarliston biber-6,30 Pardösü (kadın için)-6,51 Gömlek (kadın için)-6,96 Elbise-7,71 Ceket (kadın için)-8,36 Pırasa-10,06 Ispanak-16,27 Portakal -17,03