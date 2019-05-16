"Görmezden gelmeyelim" sergisi İstanbullular ile buluştu

İSTANBUL(AA) - Türkiye’de bir ilk olan ve şizofreni hastalığı konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen ‘Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergisi, kapılarını 8 Mayıs’ta Deniz Galeri’de ziyaretçilere kapısını araladı.
Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan açıklamada, “Görmezden Gelmeyelim” sergisinin bilim insanları ve hekimlerin yüzlerce yıla yayılan uğraşılarını, ilginç görsel ve canlandırmalarla anlattığı belirtilirken serginin ön yargılara ve damgalamalara 'hayır' diyerek şizofreni konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığı kaydedildi.
Türkiye’de şizofreni konusunda ilk olma özelliğini taşıyan sergiyi ziyaret edenler bir şizofreni hastasının, hastalığın en yoğun döneminde neler hissettiğini 'Empati Kabini'nde deneyimleme imkanı buluyor.
Bu alanda şizofreni hastalarında sıkça görülen görsel ve işitsel halüsinasyonların canlandırmaları yapılarak, onların neler yaşadıklarının ve hissettiklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve hastalarla empati yapılabilmesi amaçlanıyor.
Sergi, 24 Mayıs'a kadar Deniz Galeri’de görülebilecek.