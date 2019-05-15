GollerCepte'nin en popüler golünü Sofiane Feghouli attı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasının en popüler golü Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında atılan 32 gol, 484 bin kez izlenirken, sarı-kırmızılıları Rize deplasmanında 1-0 öne geçiren gol, 197 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı oldu. 3-2 konuk takımın galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi, uygulama üzerinden 221 bin kişi izledi.





- 4 Büyük Lig'in maçları da GollerCepte'de





Turkcell'in taraftar uygulaması, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan uygulama, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.

Ayrıca, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.