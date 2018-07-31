Golf tutkunları Bodrum'da buluşuyor

İSTANBUL (AA) - TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell’in ismini verdiği "Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum", hafta sonu başlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva, 5 Ağustos’ta noktalanacak.

Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleştirilecek turnuvada iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı ulusal ve uluslararası 100’ü aşkın sporcu mücadele edecek.

4-5 Ağustos’ta düzenlenecek turnuvaya, başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu’nun aralarında yer aldığı birçok ünlü ismin katılması bekleniyor.

Bodrum Ortakent'te yer alan Bodrum Golf Kulübü'nün 9 çukurlu golf sahasında, iki tur üzerinden oynanacak Turkcell Platinum Golf Challenge'ta sporcular, Erkekler A-B-C, Kadınlar A-B ve Gençler olmak üzere 6 ayrı kategoride kupaya uzanmaya çalışacak.

Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum, 5 Ağustos Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.