Golf tutkunları Alfa Romeo Golf Challenge'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, Türkiye'de bu yıl ilk kez düzenlediği Alfa Romeo Golf Challenge ile golf tutkunlarını bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Alfa Romeo'nun bu yıl ilk kez, İstanbul Golf Kulübü işbirliği ile düzenlediği turnuvada iki gün boyunca çekişmeli müsabakalar yaşandı. Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvaya 149 sporcu katıldı.

İki gün boyunca süren ve Stelvio, Giulia ile Giulietta modellerinin de test edildiği turnuvada Kadınlar Gross Birincisi Hyun Young Shim, Erkekler Gross Birincisi ise Sinan Yaman oldu.

Birinciler ödüllerini Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu’nun elinden aldı. A, B ve C kategorilerinde dereceye giren sporcular Zeynep Başkaya, Hyun Young Shim, Cengiz Işıkara, Sinan Yaman ve Cavit Yıldız’a ise ödüllerini Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, Alfa Romeo'nun sporun farklı dallarına sunduğu desteği son derece önemsediklerini belirterek, söz konusu turnuvanın bu desteğin bir devamı oluğunu kaydetti.

Bel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tutku ve kusursuz stilleri Alfa Romeo ile golfü birbirine bağlıyor. Yurt dışında benzer organizasyonlara imza atan Alfa Romeo, bu kapsamdaki bir turnuvayı Türkiye’de ilk kez düzenliyor. Bu organizasyonu 1895 yılından bu yana faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk, Avrupa kıtasının ise en eski 10 golf kulübünden biri olan İGK ile düzenlemiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İGK işbirliği ile başlangıcını yaptığımız Türkiye’deki ilk Alfa Romeo Golf Challenge'ı gelenekselleştirmek istiyoruz."