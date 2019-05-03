Gölbaşı'nda andezit taşı için coğrafi işaret alınacak

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü, andezit taşına coğrafi işaret verilmesi için gerekli başvuruda bulunduklarını söyledi.

ATO Doğaltaş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komite Başkanı da olan Güçlü, bir grup öğrenciyle ilçedeki taş işleme atölyesini gezdi.

Güçlü, burada yaptığı açıklamada, "2. Uluslar Coğrafi İşaretler Zirvesi Ankara’da yapılacak. Artık dünyada şehirler ticari markaları ile de coğrafi olarak öne çıkıyor ve markalaşıyor. Bu kapsamda ilçemizin coğrafi olarak ticaret alanında markalaşacak ürününün adı ise andezit taşı. Bugün öğrencilerimize hem ticari bir işletmeyi iş ortamını hem de bu kıymetli marka taşı tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ilçemiz tescili alınan sevgi çiçeğinden sonra andezit taşının tescili ile dünya çapında ticari bir markaya kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.