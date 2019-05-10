Göktürk Yenileme Uydusu Projesi ABD'de görücüye çıktı

WASHİNGTON (AA) - Türkiye'nin, tasarım ömrü 2025 yılında dolması beklenen Göktürk-1 uydusunun yerini alacak Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu Projesi, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda tanıtıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, AA muhabirine, Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 uydusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2016'da uzaya fırlatıldığını anımsatan Nas, uydunun tasarım ömrünün 2025'te dolacağını söyledi.

Nas, bu uydunun ömrünü doldurmasının ardından aynı görevi üstlenmesi amacıyla TUSAŞ tarafından Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu Projesi'nin yürütüldüğünü belirterek, projede çalışmaların tüm hızıyla ve başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Uydunun şu anda tasarım aşamasında olduğuna işaret eden Nas, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda projenin "görücüye çıkarıldığını" dile getirdi.

Dünyanın herhangi bir bölgesinden görüntü alabilecek

Nas, TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK BİLGEM, Aselsan, CTECH, SDT milli sanayi firmalarının alt yükleniciliğinde yapılacak uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacağını ifade etti.

Yaklaşık 6 yılda yapımının tamamlanması hedeflenen gözlem uydusunda milli imkanların da kullanılacağına dikkati çeken Nas, uydunun testlerinin Ankara'da bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapılacağını bildirdi.

Nas, uydunun en önemli özelliğinin coğrafi kısıtlama olmaksızın, dünya üzerinde herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıması olduğunu belirterek, "Göktürk Yenileme Gözlem Uydusu, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu çözünürlüğe ve kabiliyetlere sahip olacak." dedi.

Uydunun manevra kabiliyetiyle yüksek miktarda görüntü çekimine imkan vereceğini vurgulayan Nas, böylece dünya üzerindeki herhangi bir alanın 3 günde bir görüntülenebileceğini kaydetti.