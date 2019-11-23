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Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak
TEI, Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri Gökbey'in motorunda kullanılacak aksesuar dişli kutusunun üretimi için Alp Havacılık ile sözleşme imzaladı.
Ekonomi 22.11.2019, 14:31
ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Alp Havacılık arasında, TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi Aksesuar Dişli Kutusu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi imzalandı.
Aksesuar dişli kutusu, motorun fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli alt sistemlerin çalışmasını sağlayacak.
TS1400 turboşaft motoru için kritik görevlere sahip olan aksesuar dişli kutusu ilk kez yerli imkanlarla geliştirilecek.
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