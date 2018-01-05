GNÇYTNK yeni dönem başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in geleceğin dijital dünyasını tasarlamak üzere yeni nesil profesyoneller için hayata geçirdiği GNÇYTNK programında üçüncü dönem başvuruları başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket üçüncü dönem başvuruları başlayan ve Türkiye'nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell'e kazandırmayı amaçlayan GNÇYTNK programına başvurular, Turkcell web adresinden ve BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisiyle yapılabiliyor.

"Teknolojinin kalbinde olmak istiyorsan tam bir GNÇYTNK'sin, Turkcell'e gelmelisin" sloganıyla başlatılan yeni dönemde, gençler başvuru ve seçme dönemi ardından Eylül 2018'de işe başlayacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, Turkcell olarak ürün ve servisleriyle geleceğin dünyasını şekillendirirken, müşterilerinin hayatlarına değer kattıklarını belirterek, bunu başarabilmenin temelinde insan kaynağı olduğunu aktardı.

Dijital dünyaya doğan gençlerin sahip olduğu perspektifin bu anlamda önemli olduğunu kaydeden Kaya, "Dinamik bir sektörde, Endüstri 4.0 ile oyunun kuralının yeniden yazıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Turkcell olarak kendimizi kuralları yazan dijital operatör olarak konumlandırıyoruz. Bunu ülkemizin genç yetenekleri olmaksızın yapmayı düşünemeyiz. Biliyoruz ki gençler standart iş süreçlerinden sıyrılmış klasik ofis anlayışından uzak bir iş hayatını talep ediyorlar. GNÇYTNK programı ile talep ettikleri iş ortamını ve çalışma koşullarını onlara sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell'e uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan bir eğitim programına dahil oluyorlar.

Bu kapsamda gençlere Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile eğitim alma, Cisco, Huawei, Nokia, Oracle ve Verscom gibi küresel markalarla özel programlara katılma şansı sunuluyor. Genç yetenekler şirkete değer katan liderlerin deneyimlerinin paylaşıldığı ve markanın tanıtıldığı eğitim programıyla Turkcell kariyerlerine başlıyorlar.

GNÇYTNK programına, Türkiye ve dünyadan üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam eden ya da mezun, Lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 3 yıl iş deneyimi olan, iyi derecede İngilizce bilen gençler başvurabilirken, başvurular Turkcell GNCYTNK linkinden yapılabiliyor.