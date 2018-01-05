Gizemfrit, İspanyol Megacolor'u satın aldı

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Gizemfrit'in seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldığını belirterek, satınalma bedeline ilişkin, "2 haneli milyon avro diyebilirim. 10'dan 99'a kadar gider." ifadelerini kullandı.

Akkök Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren, emaye ve seramik şirketi Gizemfrit'in yeni satın almasının detayları Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ve Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük'ün katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Beyaz eşya, mutfak gereçleri, seramik, alüminyum ve cam gibi çoğu ürünün kaplamasında kullanılan emaye ve seramik frit pazarında faaliyet gösteren Gizemfrit, İspanya'da seramik sektörüne hizmet veren Megacolor şirketini satın aldı. Gizemfrit, bu yatırımla birlikte, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimine başlayacak.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, konuşmasında Akkök Holding'in sektördeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kimya sektöründe Türkiye'nin lokomotif şirketi olmak için çalıştıklarına işaret eden Dördüncü, Türkiye'nin cari açığında ikinci kalemin kimya sektörü olduğunu, buradaki cari açığın kapanmasına katkı vermek istediklerini söyledi.

Dördüncü Grup şirketlerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ak-Kim'e 2020 yıllarının sonlarına doğru, 2022-23'lere kadar 300 küsur milyon dolar civarında yatırım yapacağız. Bu yatırım organik ve inorganik büyümelerle olacak. Gizemfrit'i 3 yıl önce Ak-Kim satın aldı. 3 yılda başarılı büyüme ivmesi yakalandı. 2017'nin son günlerinde de Gizemfrit, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldı.

Holdingimizin yurt dışındaki faaliyetleri her geçen gün artıyor. Gizemfrit satın almayla birlikte acri açığı kapatmada çok önemli rol oynayacak. Gizemfrit'in cirosu bu yatırımla birlikte yaklaşık 5 yıl içinde 85 milyon dolar civarında artacak. 2020 senelerinden sonra Gizemfrit'in cirosu yüzde 100 artarak 170 milyon dolarlara ulaşmasını bekliyoruz."

Dördüncü, satınalma bedeline ilişkin soruyu, "Satınalma bedelini anlaşma gereği söylemesem daha iyi. 2 haneli milyon avro diyebilirim. 10'dan 99'a kadar gider." şeklinde yanıtladı.





- "Önceliğimiz, Megacolor ile Gizemfrit'i üst sıralara çıkarmak"





Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök Gizemfrit'in, Sakarya'da ürettiği kaplama malzemeleri ve renklendirici pigmentlerini, 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ettiğini aktardı.

Gizemfrit'in Türkiye emaye ve seramik frit pazarının lider şirketi olmasının yanı sıra, dünya emaye frit pazarının da ikinci büyük şirketi olduğunu söyleyen Dinçkök, şunları söyledi:

"Bu başarının arkasında güçlü bir Ar-Ge altyapısı var. Megacolor ile birlikte bu altyapı daha da güçlenecek. Gizemfrit'in ürettiği kaplamaları ileride savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde de göreceğiz. Ama şu an için önceliğimiz, Megacolor ile birlikte seramik kaplama sektöründe Gizemfrit'i dünyada da üst sıralara çıkarmak."





- "Çin'deki varlığımızı artırmayı hedefliyoruz"





Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, şirket ürünlerinin bütün evlerde bulunduğunu söyledi. Dünyadaki tüm evlere girme hedeflerine işaret eden Küçük, Megacolor satın alması ile birlikte dünyadaki önemli seramik frit ve mürekkep (ink) üreticilerine rakip olacaklarını aktardı.

Orta vadede dünya seramik sektöründeki üçüncü büyük oyuncu haline gelmeyi hedeflediklerini belirten Küçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gizemfrit'i daha da büyütme hedefimiz var. Megacolor ile birlikte hem mürekkebi hem pigmenti üretebilir hale geliyoruz. Megacolor'un cirosu yaklaşık 15 milyon dolar civarında. Gizemfrit olarak ciromuza iki katına çıkarma hedefimiz var buna Megacolor'un ciddi desteği olacak. Hedefimiz şu an 15 milyon dolar olan cirosunu 5 yılda 50 milyon dolar civarına çıkarmak.

Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içinde 5 kıtada endüstriyel faaliyet göstererek, inovatif ürünlerle performans kaplama sektörünü yönlendiren dünya lideri bir şirket olmak. Bu hedef doğrultusunda attığımız bu adım bizim için çok değerli. Megacolor'un Çin'deki operasyonunu büyütmeyi düşünüyoruz, şirketle beraber Çin'deki varlığımızı artırmayı hedefliyoruz."

Satın alma ile birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaklarını dile getiren Küçük, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile dünyada ilk 3'e girmek istediklerini söyledi.