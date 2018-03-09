Giulietta'da

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo Giulietta modelleri, Mart ayı boyunca "Yarısı Şimdi, Yarısı Seneye" kampanyası kapsamında satın alınabilecek.

Tofaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alfa Romeo Giulietta, Mart ayında ödeme avantajıyla satışa sunuluyor. Çift kavramalı TCT otomatik şanzıman ve 1.6 JTDM 120 HP turbo dizel motor seçeneğiyle Giulietta modelleri, tüm aya özel "Yarısı Şimdi, Yarısı Seneye" kampanyası kapsamında satın alınabiliyor.

Mart ayına özel 1.28 faizli kampanya kapsamında 74 bin 200 liralık ilk ödeme Mart 2018'de, geri kalan ödeme Mart 2019'da gerçekleştiriliyor.

