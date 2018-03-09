GittiGidiyor'dan Kadınlar Günü'ne özel

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor Women's Initiative Network (WIN) ekibi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen atölyede, çalışanlar "teraryum" tasarlayıp oluşturdukları minyatür bahçeyi ofis içinde satışa sundu.

GittiGidiyor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlikte buluştu. WIN ekibi öncülüğünde düzenlenen "teraryum" atölyesinde GittiGidiyor çalışanları, "teraryum" yapımıyla ilgili tüm ayrıntıları öğrenip oluşturdukları kendi minyatür bahçelerini ofis içinde satışa sundu.

GittiGidiyor Women's Initiative Network (WIN) ekibi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen atölyede, çalışanlar "teraryum" tasarlayıp oluşturdukları minyatür bahçeyi ofis içinde satışa sundu. Elde edilen gelir, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genç Kadın Fonu aracılığıyla genç kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almalarına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor WIN Başkanı Mine Albayrak Kohen, kadınların iş hayatlarında ve sosyal yaşamlarında güçlenmelerine katkı sağlayan projeler geliştirmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı çok önemsediklerini belirtti.

Bu bakış açısıyla 2017'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzalayan şirketler arasına girdiklerini anımsatan Kohen, "Bu platform, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmelerini hedefliyor ve cinsiyet eşitliğini destekliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de tasarladığımız teraryumları birbirimize satarak bağış topladık ve genç kadınların toplumsal cinsiyet temalı eğitimlerine destek olmak için bir gelir yarattık. Bundan dolayı son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, GittiGidiyor'da kadınların talepleri WIN ekibi aracılığıyla insan kaynaklarına ulaşıyor ve bu talepler doğrultusunda uygulamalar güncelleniyor.

Son dönemde, hamilelik süreci ve sonrasında geçerli olan esnek/evden çalışma uygulaması hayata geçirilirken, böylece annelerin hamileyken ve doğumdan sonraki 1 yıl boyunca haftada 1 gün evden çalışmasının önü açıldı.

GittiGidiyor'da anne-babaların çocuklarını yetiştirirken karşılaşabildikleri en önemli sorunlar arasında bulunan iletişim kuramama sorununa yönelik çalışmalara da başlandı. Ekim 2017'den bu yana ebeveyn çalışanların çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmasına katkı sağlamak amacıyla Parents Day etkinlikleri düzenleniyor.

Karne ve sınav günleri gibi ebeveynlerin çocuklarıyla geçirmek istediği özel ve önemli günlerde çalışanların izinlerinden düşülmemesine ilişkin kararı uygulamaya alan GittiGidiyor'da, tüm yöneticilerin, işe alımlarda kısa listeye bıraktığı 3 adayın en az 1'inin kadın olması koşulunun gözetilmesi de insan kaynakları politikasına eklendi.