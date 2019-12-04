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GittiGidiyor'da Yapı Kredi World'e özel 75 TL'ye varan Worldpuan kampanyası

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Yapı Kredi iş birliğiyle 31 Aralık'a kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılarına 50 TL'ye varan Worldpuan kazandırıyor. Kampanyaya World Mobil üzerinden katılanlar ise 75 TL'ye varan Worldpuan...

Ekonomi 04.12.2019, 10:17
GittiGidiyor'da Yapı Kredi World'e özel 75 TL'ye varan Worldpuan kampanyası
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İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Yapı Kredi iş birliğiyle 31 Aralık'a kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılarına 50 TL'ye varan Worldpuan kazandırıyor. Kampanyaya World Mobil üzerinden katılanlar ise 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma şansına sahip oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Worldcard sahipleri, 31 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki peşin ve taksitli alışverişlerde 25 TL Worldpuan, tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde ise 50 TL Worldpuan kazanma şansını yakalıyor.

Kampanyaya World Mobil uygulamasından katılanlar tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 25 TL'ye ek olarak 25 TL Worldpuan kazanıyor. Kullanıcılar tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde ise 50 TL'ye ek olarak 25 TL ile toplamda 75 TL Worldpuan kazanma fırsatına sahip oluyor.

Kampanyadan Yapı Kredi kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin yanı sıra Albaraka Worldcard ve Vakıfbank Worldcard sahipleri de yararlanabiliyor.

#GittiGidiyor
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