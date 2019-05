GittiGidiyor, yine "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde

- GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde geçen yılın ardından yine birincilik ödülüne layık görüldü - GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı: - "GittiGidiyor'un sürdürülebilir başarısının temelinde daima en iyiyi hedefleyen, mutlu çalışanlar var. Her yıl Great Place to Work Enstitüsü gibi prestijli bir kurum tarafından ödüllendirilmek bizlere gurur veriyor"