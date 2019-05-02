GittiGidiyor, yine

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" listesinde geçen yılın ardından tekrar birincilik ödülünün sahibi oldu.



GittiGidiyor’dan yapılan açıklamaya göre, her yıl 60’tan fazla ülkede 8 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle dünyanın en geniş kapsamlı kurum kültürü araştırmasını yapan Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü, "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2019" listesini duyurdu.



Bu yıl 7’ncisi açıklanan, farklı sektör ve çalışan sayısı kategorilerinde 179 şirketin katıldığı değerlendirme sonucu GittiGidiyor, 2018’in ardından üst üste ikinci kez 50-250 çalışan kategorisinde birinci oldu.





- GittiGidiyor, Diversity Özel Ödülü’nün de sahibi







Great Place to Work Enstitüsü, "En İyi İşverenler" listesinin yanı sıra 6 kategoride verilen özel ödüllerin sahiplerini açıkladı.

"Türkiye’nin En İyi İşvereni" seçilen GittiGidiyor, iş yerinde çeşitlilik politikası ve başarılı uygulamalarıyla fark yaratarak son 4 yılda üçüncü kez Diversity Özel Ödülü’nü kazandı. GittiGidiyor, aynı zamanda "İşveren Markası Özel Ödülü"nde üçüncülük, "Best Workplaces for Women Özel Ödülü"nde ikincilik elde ederken, sağladığı sürdürülebilir başarıyla 5 yıl üst üste "En iyi İşverenler" listesinde yer alarak "5’inci Yıl Özel Başarı Ödülü"nü almaya da hak kazandı.





- "Eşitlik, çeşitlilik ve güven kültürü kurumsal kimliğimizin temeli"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge Direktörü Öget Kantarcı, eşitlik, çeşitlilik ve güven kültürünün; kurumsal kimliklerinin temelini oluşturan değerler arasında yer aldığını belirtti.



Her şeyden önce çalışanlarının kendilerini geliştirebilmeleri hedefiyle destekleyici bir iş ortamı ve herkesin farklılıklarıyla eşit olabildiği bir çalışma kültürü yaratmaya çalıştıklarını aktaran Kantarcı, güven duygusu olmadan çalışanların kendilerini iyi hissettikleri, huzurlu bir ortam yaratmanın zor olduğunu vurguladı.

Kantarcı, "GittiGidiyor’un sürdürülebilir başarısının temelinde daima en iyiyi hedefleyen, mutlu çalışanlar var. Her yıl, Great Place to Work Enstitüsü gibi prestijli bir kurum tarafından ödüllendirilmek bizlere gurur veriyor." ifadesini kullandı.

eBay Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve GittiGidiyor Çalışan Deneyimi (İnsan Kaynakları) Direktörü Murat Yüksel de kendileri için çalışanlarının memnuniyetinin; başarılarının en önemli göstergesi ve kurumları başarılı yapanların çalışanlarının özverili emekleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla GittiGidiyor'da attığımız her adımda, insan odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. GittiGidiyor’u başarıya ulaştıran yolda güven kültürü olmazsa olmazlardan. Yalnız yaptığımız işe değil, insana da değer veren yaklaşımımız en büyük güvencemiz. Kurumuna ve birbirine inanan bir ekip olarak her zaman bir adım önde olacağız."