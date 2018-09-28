GittiGidiyor e-ihracatta atağa kalktı

İSTANBUL (AA) - e-ihracat çalışmalarına hız veren GittiGidiyor, Derimod'un ürünlerini eBay üzerinden 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak. Platform, 2019 yılında en az 200 Türk markasını e-ihracatla buluşturmayı hedefliyor.

GittiGidiyor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-ihracatta atağa kalkan şirket, Türk markaların ürünlerini eBay üzerinden dünyaya açıyor. Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor, Türkiye'nin önde gelen markalarından Derimod'un ürünlerinin eBay'de listelenmesini sağlarken, bu atılım sayesinde Türk ürünlerini 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak.

GittiGidiyor'un öncülüğünde satış sürecinin en hızlı ve kolay şekilde yürümesi için çözüm ortaklarıyla bir ekosistem kurulurken, 2019 yılı itibarıyla eBay üzerinde Türk markalara özel alanlar açılması ve çeşitli kampanyalarla satışların desteklemesi de planlanan projeler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Türkiye ekonomisinde son dönemlerde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Kurda yaşanan dalgalanma pek çok sektörü etkiledi. Böylesi bir ortamda markaların dünyaya açılarak işlerini büyütmelerini sağlayacak bu önemli girişimi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin önde gelen markalarından Derimod'un ürünlerinin eBay'de listelenmesini sağladık. Bu önemli adım sayesinde Derimod ürünlerinin ABD, İngiltere ve Almanya dâhil olmak üzere eBay'in faaliyette olduğu 192 ülkeden satın alınması mümkün oldu. Hedefimiz, 2019 yılının sonuna kadar en az 200 Türk markasının ürünlerinin eBay'de satışa çıkmasını sağlamak. Bu şirketler arasında klasik perakendenin büyük oyuncularının yanı sıra ürünlerini e-ihracat aracılığıyla tüm dünyayla buluşturmayı ve böylelikle büyümeyi hedefleyen KOBİ'lerimiz de bulunacak."

Önümüzdeki süreçte ev tekstilinden giyime, lisanslı kulüp ürünlerinden özel tasarımlara kadar her kategorideki Türk ürünlerini eBay üzerinden sınır ötesi alıcılarıyla buluşturacaklarını ve yeni pazarlara açılmalarını sağlayacaklarını aktaran Kantarcı, Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinin lisanslı ürünlerinin e-ihracatla buluşturulması için yoğun bir görüşme trafiği içinde olduklarını bildirdi.

Türk markalarına sundukları pek çok avantaj olduğunu kaydeden Kantarcı, "Sağladığımız en önemli avantajlardan biri ise e-ihracatı eBay gibi küresel bir pazaryeri üzerinden yapma ayrıcalığını markalara yaşatmak. Türk markaları eBay aracılığıyla devasa bir kitleye satış yapabilme fırsatına erişiyor. 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya sahip olan eBay, dünyanın lider pazaryerlerinden biri olarak tüm kullanıcılarına kolay ve güvenli alışveriş fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Orman, e-ihracatın markaların ürünlerini tüm dünyaya ulaştırmaları açısından son derece önemli bir fırsat olduğunu belirterek, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin canlanması açısından da önemli bir kanal olduğunu aktardı.

Orman, "Bu önemli adımı, e-ticaret sektöründeki 17 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizin önde gelen online pazaryeri GittiGidiyor’un yanı sıra eBay gibi bir küresel e-ticaret lideriyle birlikte atmaktan dolayı son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.











