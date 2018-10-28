Girişimcilere en fazla kaynağın dağıtıldığı Big Bang 29 Kasım'da

İSTANBUL (AA) - Avrupa’nın en iyi ikinci, dünyanın ise üçüncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge" 29 Kasım'da düzenlenecek.

İTÜ'nün açıklamasına göre, İTÜ Arı Teknokent bünyesinde kurulan İTÜ Çekirdek tarafından hayata geçirilen etkinlik Uniq İstanbul'da düzenlenecek ve bu yılki teması "odak" olacak. Etkinlikte, bu yıl yedinci kez birbirinden iddialı girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıkacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İTÜ Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin en iyi girişimci adaylarının Big Bang sahnesindeki yerlerini alacağını bildirdi.

Tunçalp, "Geçen yıl Big Bang'de girişimcilere, 17 milyon lirayı aşan bir kaynak ulaştırmıştık. Yeni paydaşlarımız ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile yine büyük bir kaynağı girişimcilerle buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar ülke genelinde bin 797 girişime ve 4 bin 233 girişimciye destek verdiklerinin altını çizen Tunçalp, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar 50 milyon lirayı aşkın yatırım alan girişimlerimizin toplam değerlemesi 455 milyon lirayı geçti. İTÜ Çekirdek olarak Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Otomobil İhracatçıları Birliği, ING Bank, Allianz, Anadolu Sigorta, 3M, Anadolu Efes'in de aralarında bulunduğu 40'ı aşkın paydaşımız bulunuyor. Paydaşlarımızla bir araya gelerek, Big Bang'de geleceğe odaklanan başarılı girişimcileri destekleyeceğiz."





- Binlerce girişimci başvurdu





Başvuru sayısının her yıl katlanarak artığı İTÜ Çekirdek'e bu yıl da binlerce girişimci başvuruda bulundu. Başvurular sonunda bin 200'den fazla girişimci İTÜ Çekirdek'e kabul edildi.

İTÜ Çekirdek, girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, satış koçluğu, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300'ü aşkın gönüllü mentor desteği de sağlıyor.

Ayrıca, yatırım arayan girişimcileri, melek yatırımcı, melek yatırım ağları ve risk sermayesi şirketlerinden oluşan yatırımcı gruplarıyla tanıştıran İTÜ Çekirdek, projenin niteliğine göre ilgi duyabilecek sermaye sahipleri ve sanayicilerle de bir araya getiriyor.







