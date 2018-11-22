Giresunlu içecek firması Çin pazarına açılıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da doğal maden suyu ve maden suyu aromalı içecek üreterek 30 ülkeye ihraç eden firma, Çin'e ürün satmaya hazırlanıyor.

Limon, mandalina, çilek, elma, nar gibi meyve aromalarının doğal maden suyuyla buluşturulduğu içecekler, yurt içi kadar yurt dışında da rağbet görüyor.



Freşa Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır doğal maden suyu, meyve aromalı maden suyu ve meyveli içecek üretimi yaptıklarını söyledi.

Giresun'un maden suyu anlamında zengin ve kaliteli bir bölge olduğunu ifade eden Çakırmelikoğlu, kentte çıkan maden sularının sodyum diyetine de uygun olduğunu kaydetti.

Türkiye'de de çeşitli illerde kaliteli maden suları olduğunu dile getiren Çakırmelikoğlu, "Maden suyunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de ürünün kendine has özelliklerinin olmasıdır. Mineral yapısı, anyonları, katyonları gibi özelliklere baktığınızda ürünün şifa denilebilecek kadar çeşitli faydaları olabiliyor." dedi.

Çakırmelikoğlu, Türkiye'de üretimini yaptıkları ürünleri 30 ülkeye ihraç ettiklerini ifade ederek, "Bundan 2 yıl önce beyanatımız vardı, '5 yıl içerisinde 50 ülkeye ihracat hedefliyoruz' diye fakat son 2 yılda bunu 30'a kadar çıkardık, son gelişmelere de bakacak olursak 5 yılı bulmadan hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gelecek yıl ülke sayısını ve iç pazarda bilinirliği daha da artırmak için çeşitli çalışmalar yapacaklarını aktaran Çakırmelikoğlu, 2019 yılı sonuna kadar 10 ülke hedefini yakalama ihtimalinin çok yüksek olduğunu aktardı.

İhracat yapmanın yanında uluslararası alanda bir marka oluşturmanın önemini vurgulayan Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:

"İhracatı yaptıktan sonra o markayı orada markalaştırmak da ayrı bir konu. Bizim burada asıl amacımız, emeğimiz, ülkelerde markalaşma yoluna gitmektir. Sadece küçük bir miktarda ürünü göndermek değil, yani herhangi ulusal bir marka kimliğine o ülkede bürünmek amacımız. Önemli olan iyi bir marka oluşturmak, bilinirliği artırmak. Profesyonel ekiplerimizle dünyada markalaşma yoluna gidiyoruz."

- Çin'e 6 ay içerisinde ihracat başlayacak

Hasan Çakırmelikoğlu, Çin'de katıldıkları fuarın çok olumlu geçtiğini anlatarak, "Ürünümüzün damak tadına, kalitesine ve görseline inancımız tam, gittiğimiz yerlerde rağbet görüyor. Çin'de de bu rağbeti gördük." ifadesini kullandı.

Çin pazarından umutlu olduğunu aktaran Çakırmelikoğlu, "Çin'de 80 ithalatçının olduğu bir yerde sunum yaptık, çok da olumlu geçti. Çin'e bir anda ihracat yaparım gibi bir durum yok, belli bir süreç lazım. Ürünlerimizi Çin'e göre hazırlayacağız, 6 ay içerisinde Çin'e ihracat gerçekleştirmiş oluruz." diye konuştu.

Çakırmelikoğlu, Çinlilerin damak tadının biraz daha farklı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok fazla gazlı ürün seven ve bilen bir ülke değil, ya onların damak tadına göre ya da kalite standartımızda bir ürün üreteceğiz. Hedefimiz kalite standartını bozmadan onlara ürünümüzü sunmak. Yaptığımız görüşmelerde tat oranı ve gaz oranı beğeni aldı. Standartlarımızda ürünle gideceğiz, belki içecek sektöründe Çin'de yeni bir çığır açacağız."















