Gıda Ürünlerine Gelen %1 KDV İndirimi Sonrası Market Fiyatlarında Ne Kadarlık İndirim Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda ürünlerinde ki KDV indirimi sonrasında market fiyatlarında ne kadarlık bir indirim olacak? İşte detaylar.. Artan döviz kuru sonrasında enflasyonun artması market fiyatlarını arttı. Market fiyatlarının artması ile birlikte vatandaşın isyanı hükümetten karşılık buldu. Gıda ürünlerinde ki %7 kdv indirimi sonrasında market fiyatlarında ürünlerin indirime girmesi bekleniyor. Peki ürünlerde ki indirim ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

TESK başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimi beklediğini belirten Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. İndirimin fiyatlara yansımasını, temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı. Pazartesi gününden itibaren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. İndirim, esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Marketlerden gelen açıklama sonrasında ise market ürünlerinde ortalama 100TL'lik bir üründe 7-10TL arası bir indirim bekleniyor. Zincir marketlerde ise bu indirimlerin daha yüksek olacağı yönünde gelen bilgiler bulunuyor.