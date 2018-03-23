Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Niğde'de

NİĞDE (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özelleştirme ihalesine alınan Bor Şeker Fabrikasına ilişkin, "Şeker fabrikasına gelince, özelleştirmenin çiftçi kardeşlerimize bir zararı olmayacak. Buna inanarak söylüyorum. Hatta daha fazla karları olacak." dedi.

Fakıbaba, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Fakıbaba, özelleştirme ihalesine alınan Bor Şeker Fabrikasının, Tarım Kredi Kooperatifi veya Pancar Üreticiler Birliği Kooperatifi tarafından alınmasının sağlanmasını talep ettiklerini söyledi.

"Şeker fabrikasına gelince, özelleştirmenin çiftçi kardeşlerimize bir zararı olmayacak. Buna inanarak söylüyorum. Hatta daha fazla karları olacak." diyen Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Yani NBŞ oranının yüzde 50 oranında düşürülmesi, nişasta bazlı şekerin bir defa ne yapacak, en azından bu 300-400 bin ton şeker pancarıyla üretimi şekerin daha fazla üretilmesi anlamına gelecektir. Yani üretim alanı artacaktır. Bundan sonra işçilerimizin bir kaybı olmayacaktır. Bu konuda da hükümetimiz ve Sayın Başbakanımız açıklamalar yapmıştır. Ama herhalde biz de bakanlık olarak dediğimizde, bakanlık olarak zaten hiçbir bakanlık özel sektörle ilgili bir mal alıp satamaz. Yasal olarak böyledir. Benim böyle konuşmam mümkün değil ama Tarım Kredi Kooperatifleri bu konuda hazırlık yapabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar hazırlık yapabilirler. Alırlar veya almazlar o tabii onların yönetim kurulunun karar vereceği bir olaydır. Benim emrimle olmaz, onlar mutlaka bakacaklar bunların finansmanı nasıldır, finansmanını karşılayabilirler mi onunla ilgili mutlaka çalışmalar yapıyorlardır."

Konuşmanın ardından Fakıbaba, partililerden gelen soruları da yanıtladı.