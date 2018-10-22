Gerontoloji Sempozyumu, CW Enerji katkılarıyla gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - 8. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, CW Enerji katkılarıyla Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, CW Enerji katkılarıyla, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Prof. Dr. Terence Seedsman, AÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Özbek, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Arun, Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, Gerontoloji Derneği Başkanı Emine Ayık Tufan, CW Enerji Yönetim Kurulu Temsilcisi Nihan Demirtaş ve çeşitli ülkelerden bilim insanları katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, sempozyumun yerel ve merkezi yönetimleri demografik gelişmeler konusunda uyarmak, bilgilendirmek, daha iyi sosyal politikalar üretmelerine yardımcı olmak amaçlarının somutlaşmış biçimi olduğunu belirtti.

Tufan, yaşlanmanın sadece yeterlilik kaybı anlamına gelmediğini, aksine yeterlilik kazançlarıyla da bağlantılı bir süreç olabileceğini belirterek, ekonomik, sosyal ve psişik birikimler ve bunların birey ve toplum adına kullanabilecek birer potansiyel olduklarını göstermeye çalışan sempozyumun, aynı zamanda yaşlılığın sürekli değişen yeni simalarını ortaya koyacağının altını çizdi.

Türkiye açısından önemli olduğuna inandıkları sempozyumun gelenekselleşmesinden büyük bir sevinç duyduklarını belirten Tufan, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gerontoloji Derneği Başkanı Emine Ayık Tufan da derneğin, yaşlılığın toplumsal yönlerini öne çıkarmaya ve yaşlılığa özgü problemleri çözmeye yönelik uygulamalar başlatmak ve yürütmek amacıyla 2005 yılında Antalya'da kurulduğunu bildirdi.

Derneğin amaçlarından birinin gerontoloji bilimini topluma anlatmak olduğunun altını çizen Tufan, derneğin diğer amaçlarının bu alanda ihtiyaçları tespit etmek, belirlemek ve gerekli hizmetlerin yürütülmesi için zemin hazırlanmasına destek olmak olduğunu aktardı.





- CW Enerji'ye plaket





CW Enerji Yönetim Kurulu Temsilcisi Nihan Demirtaş ise firmalarının Türkiye’de 2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firması olduğunu bildirdi.

CW Enerji’nin, Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün ilk oyuncularından biri olarak Türkiye'nin, Afrika ve Avrupa'nın en büyük solar enerji tedarikçisi konumunda olduğunun altını çizen Demirtaş, firmalarının ticaretin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettirdiğini belirtti.

CW Enerji olarak sosyal sorumluluk bilinci ile sayısız yardım ve eğitim projesine maddi, manevi destek vermeye devam ettiklerini belirten Demirtaş, "Yolumuzun Türk bilimine katkı sağlayacak böyle bir sempozyumla kesiştiği için gururluyuz. Tüm katılımcılara verimli bir sempozyum dileriz." ifadesini kullandı.

CW Enerji adına CW Enerji Yönetim Kurulu Temsilcisi Nihan Demirtaş'a sempozyuma katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.



