"Gençleri üniversite tercihlerinde özgür bırakın"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üniversite tercihlerinde ve meslek seçimlerinde gençlerin üzerinde baskı kurulmaması gerektiğini belirterek, "Aileler müdahale etmeden, fikir vererek, aynı zamanda da onu özgür bırakarak gence yaklaşmalıdır. Bu ülkenin her mesleğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, gençlerin kendi yeteneklerini köreltmeden, sevdikleri ve istedikleri mesleğe yönelik bir okul seçmelerinin hem kendileri hem de ülkenin geleceği için önemli olduğunu kaydetti. Palandöken, "Mesleğini sevmeyen bir kişinin o meslekte başarılı olması da beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını hatırlatan Palandöken, üzerlerinde baskı hisseden gençlerin yanlış mesleklere yöneldiklerini ifade etti.

Palandöken, ailelerin, "çocuklarının iyi okullarda okuması, gözde meslekleri seçmesi ve fazla maaşı alması" gibi beklentiler içinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Aileler müdahale etmeden, fikir vererek, aynı zamanda da onu özgür bırakarak gence yaklaşmalıdır. Bu ülkenin her mesleğe ihtiyacı var. Müzisyen olmak isteyen bir genci tıp okumaya zorlamak onun yeteneğini köreltmek, isteklerini hiçe saymaktır veya aynı şekilde kendi işinin sahibi olmak isteyen genci, 'memur ol' diye baskı altına almak, onun girişimci ruhunu söndürmektir. Bu ülkenin doktor ve mühendis kadar, berber ve terziye, temizlik görevlisinden kasap esnafına ihtiyacı var."