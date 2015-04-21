“Genç Girişimcilerimizi Daha Fazla Desteklemeliyiz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kağan Yeşil, Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip Türkiye’nin istikrarlı büyümesinde genç girişimcilere yönelik teşvik ve desteklerin önemli olduğunu belirterek, “Gençlere yapılan yatırım, yarınların yatırımıdır” dedi.Türkiye’deki genç nüfusunun istihdama katkısı noktasında kamunun özellikle son 5 yıldır önemli teşvik ve destekler sağladığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Kağan Yeşil, İş-Kur ve KOSGEB ortaklığında devam eden Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programları sayesinde de on binlerce genç müteşebbise destek sağlandığını söyledi. Yeşil, Bursa’nın genç istihdamı ekonomiye kazandırma konusunda yapılan atılımlar sayesinde lider olduğunu ifade etti.Kağan Yeşil, 2011 yılından bu yana başarıyla sürdürülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’na dikkat çekerek, “KOSGEB’in sürdürdüğü programla genç girişimcilerimiz işletme eğitimi alıyor. Program ile kendi işini kurmak isteyenlere hibe veriliyor. İşini büyütmek isteyenlere de destek veriliyor” dedi.İşletmelere genç istihdam sağlanması konusunda da önemli teşviklerin sağlandığını vurgulayan Yeşil, “Türkiye’nin geleceği gençlerimizin elinde” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna işaret eden Yeşil, “Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden Bursa’da, özellikle gençlerimize yönelik daha fazla yerel teşvik ve destek programlarını hayata geçirmeliyiz. Gençlerimize yeni fırsatlar tanımalıyız. Gençlere yapılacak yatırım yarınlara yatırımdır. Gelecek gençlerde” diye konuştu.