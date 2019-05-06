Genç girişimciler ATO'da buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Genç Girişimciler İl Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin geleceklerini kurgularken önceliklerini eğitime vermeleri gerektiğini ifade etti.

Bugün insan hayatının merkezinde olan birçok teknolojinin 10 yıl önce icat edildiğini belirten Yavuz, "Dünyanın en büyük şirketler listesinde eskiden finans ve enerji şirketleri ağırlıklı olurdu. Artık küresel devler listesinde mazisi 10-15 yılı bulmayan teknoloji girişimcilerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da Oda olarak girişimciliği desteklediklerini, kadın ve genç girişimciliğe özel önem verdiklerini kaydetti.

Türk toplumunun girişimcilik özelliğine sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, "Girişimcilik bizim için genetik bir avantaj. Bu avantajı negatif alanlarımızda dengelersek girişimcilikte dünyanın yıldızı olacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de genç işsizlik oranının yüzde 23 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, yapılan araştırmalara göre yüksek girişimcilik faaliyetleri olan ülkelerin, ortalama ekonomik büyümenin üzerinde gelişme gösterdiklerini belirtti.

Yılmaz, genç girişimci sayısının artması adına atılacak her adımın yeniliğin, rekabetin, verimliliğin, kalitenin ve istihdamın dolayısıyla ekonomik kalkınmanın hızlanması anlamına geleceğini vurguladı.

Hükümetin girişimcilere yönelik çok sayıda destek verdiğini hatırlatan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Refah seviyemizin yükselmesi, istihdamın, üretimin ve ihracatın artması için tuttuğunu koparan girişimci insanlara ihtiyacımız var. Girişimcilerimizi teşvik edecek, önlerini açacak, onların azmini, heyecanını, cesaretini güçlendirecek bir sistem kurmak için pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçiren hükümetimiz, girişimcilere finansman açısından büyük kolaylıklar sağlıyor. Ben girişimci olmak istiyorum diyene cömert destekler veriyor."

TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hakan Tarhan da görev yapacakları süre boyunca nitelikli girişimciliği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.























