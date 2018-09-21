Genç çiftçilere büyükbaş hayvanları teslim edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki 2018 Yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'ndan yararlanacak 155 genç çiftçiden 78'i büyükbaş hayvancılık hibe desteği almaya hak kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Erkan Alkan, yazılı açıklamasında, proje kapsamında 78 genç çiftçiye, beşer tane olmak üzere montofon ve simental melezi ırkı 390 büyükbaş hayvan tesliminin gerçekleştirildiğini aktardı.

Genç Çiftçi Projesi'yle, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlanmasının hedeflendiğine işaret eden Alkan, şunları ifade etti:

"Önceki yıldan itibaren uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında ilimiz genelinde toplam 447 genç çiftçimiz 13 milyon 410 bin lira tutarında hibe desteğinden yararlanacak. Projenin verimli olması ve amacına ulaşması için İl ve İlçe Proje Yürütme Birimlerimiz tarafından sürekli takibi yapılıyor. İl Müdürlüğü olarak her zaman çiftçilerin yanındayız."

Büyükbaş hayvanlarını teslim alan genç çiftçiler de bakanlığın ve il müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirtti.