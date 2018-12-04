KONYA (AA) - Konya'da 81 ilden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen Genç Çiftçi Zirvesi tamamlandı.

Proje Koordinatörü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Müşaviri Ahmet Katıksız, yazılı açıklamasında, 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen zirveye ilişkin bir sonuç bildirisi hazırladıklarını belirtti.

Beş gün boyunca tarımsal üretimi farklı yaş aralıklarından, farklı meslek gruplarından gençlerle birlikte ele aldıklarını aktaran Katıksız, "Amacımız, ülkemizin tarımsal üretimine gençliğin bakış açısını ortaya koymaktı ve bunu da gençlerle birlikte gerçekleştirdik. Bildirimizi internet ortamında da imzaya açarak bir araya gelemediğimiz gençler ne düşünüyor diye bir kampanya başlattık. İlk günden 500 kişi imzaladı. Bu da toplumun ve özelinde gençlerin ortak sorunlarını dile getirdiğimizin bizim için en büyük göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

Bildiride ülkenin tarımsal üretimine gençliğin dahil olması için nelere ihtiyaç duyulduğunun belirtildiğini ifade eden Katıksız, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız bildiri sadece bizim düşüncelerimizden değil, bir araya geldiğimiz veya gelemediğimiz ama sosyal medya üzerinden düşüncelerini aldığımız gençlerin de bakış açısını yansıtmaktadır. Bizler hayal kuran ve ülkesi için sorumluluk üstlenmek isteyen bireyler olarak diyoruz ki yaşadığımız coğrafya bizlerin ortak coğrafyası ve farklılıklarımız ile Anadolu adlı coğrafyamızın kalkınması ve büyümesi için taşın altına birlikte elimizi koymalı ve yarınlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlikte çalışma kültürünü geliştirmeliyiz. Türkiye olarak büyük bir gençlik potansiyelimiz var. Bizler gençler olarak ayrıştırılmadan ülkemize katkı sunmak ve daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında rol üstlenmek istiyoruz."

Sonuç bildirgesinde hem sorunları, hem de sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdiklerine değinen Katıksız, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınma sürecine katkı sunabilmemiz için kurum ve kuruluşların gençlik dostu bir yaklaşımla yapılandırılması ve yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bizler gelecek kaygısı yaşayan gençler olarak sadece devletten bekleyen anlayışın yerini üretim temelli girişimci anlayışın alması adına kararlı bir şekilde sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve toplumsal bir algı yönetimi ile bizim dışımızdaki gençleri de sürecin içerisine dahil etmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki yarının Türkiye'si bugünün gençlerinin inançlı mücadelesi ile inşa edilecek ve bunu sağlayacak olan da biz ve bizim dışımızdaki gençlerin ortak mücadelesidir."