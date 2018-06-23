İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Proje Seçmelerine 2 bin öğrenci katıldı.

Lise ve ortaokul öğrencilerinin kabul edileceği programın ilk aşaması olan yazılı sınava katılan 30 bin öğrenciden başarılı olan 2 bin öğrenci proje seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler atık malzemeler kullanarak Mars yüzeyinde görev yapan bir araç ve bir cep telefonu uygulaması tasarladılar.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı hakkında bilgi veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, programa seçilen öğrencilere 36 ay süreli teknoloji eğitimleri sunduklarını belirtti.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Robotik, kodlama, nesnelerin interneti, siber güvenlik, yapay zeka, enerji teknolojileri ve tasarım eğitimleriyle geçen ilk 18 ayda öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerini belirlenecek. Sonraki 18 ayda ise yıldız öğrenciler uluslararası teknoloji yarışmalarına katılacak takımlarda yerlerini alacaklar. Geçen yılki seçmelerimizde 16bin öğrenci arasından 430 öğrenci seçerek programımızı başlattık. Bu yıl ise 30 bin öğrenci arasından 1100 öğrenci daha seçeceğiz. Özel yetenekli gençleri tespit ederek onları bu alanlarda desteklemeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin bu alanlarda büyük adımlar atmasının yolu insan kaynağını çok küçük yaşlardan itibaren desteklemekten geçiyor."

- "15 sene içerisinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz hava araçlarını yaptık"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise "Kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz milli insansız hava araçlarını tümüyle özgün bir şekilde, kendi mühendislerimiz ve ekip arkadaşlarımızın eseri olarak geliştirdik. Öğrencilerimizin de bu bakış açısına sahip olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz kendi maceramızdan şunu gördük. Özellikle çok çalışmak gerekiyor. Bunun yanında biz hep kendimize güvendik. Azmedersek, bütün çalışmalarımızı özgün yaparsak Allahın da yardımıyla, dünyanın en iyisini yapabiliriz düşüncesi ile hareket ettik. 15 sene içerisinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz insansız hava araçlarını yaptık. Ülkemizin uzay ajansı çalışmaları var. Milli uydu çalışmaları var.

Geleceğe yönelik bu işleri sizin gibi genç kardeşlerimiz yapacak, bunun yanında milli otomobil projeleri var. Bu gibi projelerde sizler gibi genç kardeşlerimiz yer alarak ülkemizi muassır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracak. Biz insansız hava araçlarında belli bir oranda bunu başardık, sizler çok daha büyük bir ekip olarak, çok daha genç yaşlarda bu işlerde çalışmaya başlayan genç kardeşlerimiz olarak çok daha ileri seviyeleri yakalayacaksınız. Türkiye'nin başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'ni sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Ülkemizin bayrağını uzaya sizler taşıyacaksınız."



