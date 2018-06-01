Geleceğin müzisyenleri seslerini Muud Sahne ile duyuracak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un müzik dünyasına profesyonel söz yazarları, besteci ve yorumcular kazandırmayı hedeflediği "Muud Sahne" yarışması başladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un "Muud’una göre özgürce müzik" deneyimi sunan dijital müzik platformu Muud’un, müzik dünyasına profesyonel söz yazarı, besteci ve yorumcular kazandıracağı "Muud Sahne" yarışmasında Muud editör ekibi tarafından yapılan incelemeler tamamlandı,

Başvuru sürecinin ardından oylamalara kalan 60 sanatçının meslek birlikleri kayıtları Türk Telekom tarafından yapıldı. Yarışmanın ikinci adımı olan oylama aşamasında, amatör sanatçıların şarkıları dinleyicilerin değerlendirmesine açıldı.

Kullanıcılar tarafından verilen oylarla "Muud Sahne" yarışmasının birincisi belirlenecek ve kazanan, albüm ve kliple ödüllendirilecek. Meslek birliklerine kayıtları yapılan sanatçılar, bu sayede profesyonel olarak müzik sektörüne adım atmış olacak.

"Muud Sahne" ile müzik sektöründe kendini gösterme imkanına sahip olamayan genç yetenekler, önemli bir platform tarafından desteklenerek hayallerini gerçekleştirme fırsatı elde ediyor. Yarışmacıların yanı sıra dinleyicilerin de ödüllendirileceği, oyunlaştırma kurgusu ile geliştirilen ilk online müzik yarışması olan "Muud Sahne"de hem yarışanlar hem de destekleyenler kazanıyor.

Yarışma sonunda, sevdikleri sanatçıları destekleyen kullanıcılar da destek verdikçe puan ve sürpriz hediyelerle ödüllendiriliyor.

