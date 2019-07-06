ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, ilköğretim öğrencilerinin algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirebilmek ve onları üretimle tanıştırmak hedefiyle geliştirdikleri "OSTİMTECH Yaz Okulu Bilişim ve Sanat Garajı Programı"nın pazartesi günü başlayacağını belirterek, "Eğitimi tamamlayan öğrenciler oyun yazabilecek, akıllı cihazlarını geliştirebilecek, 3 boyutlu tasarım ve üretimler yapabilecek. Yani programla geleceğin mühendisleri OSTİM'de yetişecek." dedi.

Yülek, AA muhabirine, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB), OSTİM Vakfı, OSTİM Spor Kulubü ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle geliştirdikleri "OSTİMTECH Yaz Okulu Bilişim ve Sanat Garajı Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkenin geleceğinin emanet edileceği çocukları çok önemsediklerini vurgulayan Yülek, program kapsamında ilköğretim öğrencilerine, tatil dönemlerinde eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir ortam yaratmayı, diğer yandan da algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirebilmeyi ve OSTİM OSB'de üretimle tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

OSTİMTECH Yaz Okulu Bilişim ve Sanat Garajı Programı'nın, pazartesi gününden itibaren OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki Hayat Boyu Eğitim Merkezi'nde başlayacağını ifade eden Yülek, öğrencilere toplam 60 saat eğitim verileceğini bildirdi.

- "Çocuklar, kendi oyuncaklarını üretebilecekler"

Yülek, program kapsamında, 7-10 ve 10-14 yaş kategorisindeki çocukların 2 grup halinde eğitim göreceğini aktardı. Öğrencilere "Bilişim" başlığı altında kodlama, tasarım, 3 boyutlu yazıcı ve robotik gibi alanlarda dersler verileceğine işaret eden Yülek, diğer taraftan "Sanat" temasında el becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yaratıcı drama, origami, kağıt telkari, ahşap boyama, seramik, mozaik, boncuk ve model uçak yapımı konularında bilgilendirileceklerini dile getirdi.

Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesini üretimle iç içe, sanayi iş birliğini gerçekleştiren bir okul olarak kurguladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"OSTİMTECH Yaz Okulu Bilişim ve Sanat Garajı Programı, bizim 'üreten üniversite' konseptimizin bir parçası. Program sonunda eğitimini tamamlayan öğrenciler oyun yazabilecek, kendi akıllı cihazlarını geliştirebilecek, 3 boyutlu tasarım ve üretimler yapabilecek. Ahşap, robotik ve model uçak yapımı gibi uygulamalarla çocuklar, almış oldukları eğitimleri birleştirerek kendi oyuncaklarını üretebilecekler. Yani programla geleceğin mühendisleri OSTİM'de yetişecek. Önümüzdeki süreçte bu gibi eğitimleri, aileleriyle birlikte çocuklara vererek kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı ve geleceği üreten bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz."

- 16 yaş üzeri gençler ve yöneticiler de unutulmadı

Yülek, bu program yanında 16 yaş üzeri gençlere ve mevcut işletme yöneticilerine de algoritmik düşünce ve teknoloji kullanımı farkındalığı konusunda eğitim ve seminer programları gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Çocuklardan başlayarak toplumun genelini dijital çağın gereklilikleriyle tanıştırmak istediklerini vurgulayan Yülek, özellikle gençlerin yeni nesil teknolojileri kullanabilmeleri ve mesleki yeterlilikleri sağlamalarının, sosyal ve iş yaşantılarının her alanında bunları kullanabilir hale gelmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yülek, dijitalleşen dünyada ülkenin varlığını güçlendirerek devam ettirebilmesi için bu gibi çalışmaların hayati olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim dönemimizin başlamasıyla birlikte benzer programları OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki Hayat Boyu Eğitim Merkezimizde yaygın olarak gerçekleştireceğiz. Ağustosun ikinci yarısında, 2. OSTİMTECH Yaz Okulu Bilişim ve Sanat Garajı Programı'nı gerçekleştireceğiz. Hayat Boyu Eğitim Merkezimiz, OSTİM Teknik Üniversitesinin topluma ve sanayiye bakan yüzü olarak mesleki gelişim ve mesleki teknik eğitim alanlarında katkıda bulunmak üzere önemli bir işlevi yerine getiriyor."