"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" tanıtım toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, teknolojinin dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılandığını belirterek, "Geleceği Yazan Kadınlar'ın başarısı, bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispatlıyor." dedi.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle kadınları yazılım konusunda eğitmek, kadınların istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla geliştirilen proje, katılımcıların mobil uygulamalar geliştirmelerine de destek olmayı hedefliyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu'nun başlattığı söz konusu projenin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sayesinde tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Özel sektör ve sivil toplumun birlikteliğinden doğan bu sinerjiyle büyük başarılara imza attıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 18 ilde bin 500 kadının uygulama yazılımı geliştirme eğitimi aldığını bildirdi.



Hisarcıklıoğlu, eğitimler sonunda 200'ün üzerinde uygulama geliştirildiğini ifade ederek, kursiyerlerden 100'ünün Turkcell'de yazılım kontrol uzmanı olarak işe başladığını dile getirdi.

- "Teknolojiye daha fazla kadın eli değecek"

Emine Erdoğan'ın desteğiyle 2019'da çok daha büyük başarılar yakalayacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bu sefer hedefi büyüttük. Projeyi yürüttüğümüz il sayısını 21'e çıkardık. Eğitimlere katılacak kadın sayısını 5 bin olarak hedefliyoruz. Buna ulaşacağımızdan kuşkum yok. Teknolojiye daha fazla kadın eli değecek." diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu, iş hayatına kadınların yön vermeye başladığına ve bunda TOBB Kadın Girişimci Kurulu'nun emeğinin çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Allah'a çok şükür attığımız tohum tuttu ama gidecek daha uzun yolumuz var. Zaten bizim dinimizde, kültürümüzde kadını eve kapatmak yoktur. Bizim rehberimiz, öncü olarak seçtiğimiz kişi kim? Peygamber Efendi'mizdir. Peygamber Efendi'mizin eşi Hz. Hatice validemiz, devrin en büyük tüccarıydı. Demek ki sünneti, yani Peygamberimizin yaşantısını örnek almak, Allah'ın elçisinin yolundan gitmek isteyen kadınlarımıza destek olmak durumundayız." dedi.

Teknolojideki ilerlemenin iş yapma biçimlerini değiştirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Teknoloji dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılanıyor. Geleceği Yazan Kadınlar'ın başarısı, bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispatlıyor. Önyargıları yıkıyor. İkincisi, nüfus avantajımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin sayısını artırmalıyız. Zengin olmak için niceliği nitelikle birleştirmeliyiz. Bugün, yazılım geliştirmeyi biliyorsanız, geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz. Çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz. Yazılımcı sayımız ne kadar fazla olursa, milyar dolarlık start-up'ların bizden çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur."

Hisarcıklıoğlu, her şeyin devletten beklenildiği zamanların çok gerilerde kaldığını dile getirerek, "Projeye dahil olan illerdeki oda ve borsa başkanlarım projemizi sahiplenmeselerdi bu başarı yakalanamazdı." dedi.

- "Projeye katılan kadınlar, Turkcell'in ürünlerine katkı sundu"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da Turkcell'in toplumsal fayda ve huzura katkı sağlamak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Şirket gelirinin yüzde 1'ini toplumsal faydaya tahsis eden dünyadaki tek firma olduklarını aktaran Akça, Turkcell'in Türkiye'de hem engelli hem üstün zekalı hem de her kademedeki öğrenciye destek verdiğini ifade etti.

Akça, projeye katılan kadınların Turkcell'in ürünlerine katkı sunduğunu, eğitim alan kadınlardan 100'ünün Turkcell'de istihdam edildiğini anlattı. Akça, "İyiliğin, insana duyulan sevgi, saygı, şefkat ve merhametin kurumsal hale gelmesi için Turkcell Vakfı'nı kurduk. Turkcell Vakfı bundan sonra bu hizmetleri daha ciddi bir şekilde yapacaktır." diye konuştu.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Gönüllü Eğitmeni Hasibe Zafer de projenin yazılım sektöründe var olmak isteyen kadınlara umut ışığı olduğunu söyledi.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.