Geleceğe yön veren projeler sahne almaya hazır

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen "Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Demo Day", 6 Ekim'de yapılacak.

ODTÜ Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite ve ODTÜ Teknokent tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı kapsamında birçok eğitim ve mentorluk süreçlerinden geçen girişimciler, 6 Ekim'de yapılacak Demo Day'de sunumlarını yaparak, geleceğe yön verecek girişimlerini anlatacaklar.

"Yeni Fikirler Yeni İşler"e bu yıl 55 girişimci ekip kabul edildi ve program kapsamında girişimcilere bin saatin üzerinde eğitim ve mentorluk hizmeti verildi.

İş fikirlerinin uluslararasılaşma potansiyeline göre girişimci ekiplerin bazıları Growth Circuit ve UC Berkeley Innovation Acceleration Group iş birliğiyle gerçekleştirilen "bootcamp"lere katılma hakkı kazandı.

Ayrıca, 4 girişimci ekip süreç içinde ODTÜ Teknokent'in yatırım ve uluslararası hızlandırma şirketi Growth Circuit'tan yatırım alarak Draper University Hero Training programında yer alma şansı elde etti.

Geleceğe yön verecek girişimlerin konuşulacağı YFYİ Demo Day, 6 Ekim'de saat 09.30'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Elginkan Vakfı, TEB, TÜPRAŞ, EPDK, Elder, Ankara Sanayi Odası, Savunma Sanayii Başkanlığı, OSTİM ve Koç Sistem'in destekleriyle gerçekleşecek Demo Day'de ODTÜ Teknokent hızlandırma programlarını başarıyla tamamlayan 22 girişimci ekip sunumlarını yapacak. Başarılı girişimciler, hem ODTÜ Teknokent hem de iş ortakları tarafından sağlanan çeşitli desteklere de erişme fırsatı yakalayacak. Oylum Talu'nun sunumuyla gerçekleşecek final törenine izleyiciler de katılabilecek.

Katılımcılar, YFYİ Demo Day'de YFYİ girişimcilerini tanımanın yanı sıra teknoloji tabanlı girişimcilikteki son gelişmelerden haberdar olacak ve ODTÜ Teknokent'in girişimcilik programlarıyla tanışabilecek.

Türkiye'nin önde gelen sanayicileri, yatırım ağları ve kamu kurumu temsilcilerinin de yer alacağı final töreninde katılımcılar ayrıca farklı paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerine erişme imkanını da yakalayabilecek.

Etkinliğe katılarak, yenilikleri takip etmek isteyenler, "www.yfyi.com" adresinden kayıt yaptırabilecek.