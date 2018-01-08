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Gediz Elektrik'ten tasarımsal sulama müşterilerine uyarı

- Firma, tasarımsal sulama müşterini cep telefonu ve e-posta bilgilerini güncellemeleri konusunda uyardı

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
Gediz Elektrik'ten tasarımsal sulama müşterilerine uyarı
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İSTANBUL (AA) - Gediz Elektrik tasarımsal sulama müşterini, elektrik faturalarının takibini kolaylaştırmak ve fatura bildirimleri ile ilgili hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için iletişim bilgilerinin güncel olması konusunda uyardı.

Gediz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada tarımsal sulama müşterileri cep telefonu ve e-posta bilgilerini güncellemeleri konusunda uyarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elektrik faturalarının takibini kolaylaştırmak, tarımsal sulama müşterilerine özel kampanyalardan faydalanabilmek ve duyurulardan haberdar olabilmek için, en yakın Gediz Müşteri İlişkileri Merkezine başvurarak cep telefonu ve e-posta bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Böylelikle, tüketim noktalarına bırakılan ödeme bildirimlerinin kaybolma riskine karşı, fatura ve borç bilgilerinin kısa mesaj ve e-posta yoluyla ücretsiz olarak tarafınıza iletilmesini sağlayabilirsiniz."

Anahtar Kelimeler:
Elektrik FaturalarıGediz Elektrik
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