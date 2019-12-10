Geberit yılı yüzde 14 bandında büyüyerek kapatacak

İSTANBUL (AA)- Geberit Genel Müdürü Ufuk Algıer, bu yılı özellikle perakende kısmında ve sorumluluklarında yer alan ülkelere yaptıkları ihracat aktiviteleri ile yüzde 14 bandında büyüyerek çift haneli rakam ile kapatacaklarını belirterek, “Bu büyüme karlılıklarımızı da pozitif etkiledi ve yaklaşık 5 puan karlılığımızı ileri taşımayı başarabildiğimiz bir dönem oldu. Öte yandan hepimizin bildiği gibi Türkiye pazarı, inşaat sektörünün büyümesiyle doğru orantılı hareket ediyor.” dedi

Sıhhi tesisat sektöründe faaliyet gösteren Geberit, Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer'in katılımıyla yeni banyo koleksiyonunu ve şirketin geleceklerini paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Geberit Genel Müdürü Ufuk Algıer, Geberit’in 2018 yılında tüm dünyadaki pazar payını yüzde 5,9 oranında artırdığını ve yine markanın 2018 yılında 2,8 milyar Euro net satış rakamına ulaştığını söyledi.

Algıer, çalışan sayısının 50 farklı ülkede 12 bin kişiye ulaştığını belirterek, “Sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında özellikle merkez Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerde Geberit sektör lideri olarak varlığını devam ettiriyor. Bu güçle, Geberit Türkiye vitrifiye pazarına 3 farklı seri ile giriş yaptı. Geberit duvar arkasındaki tecrübesini artık duvarın önüne de taşıdı.” ifadelerini kullandı.

- “Yılı yüzde 14 bandında büyüyerek çift haneli rakam ile kapatıyoruz”

Algıer, 2002 yılından bu yana ürün yelpazesini arttırarak bugüne kadar gelen markalarının, inşaat malzemeleri piyasasında özellikle premium segmentteki pozisyonunu sağlamlaştırarak hareket etmeyi başardığını dile getirdi.

Bu yılı özellikle perakende kısmında ve sorumluluklarında yer alan ülkelere yaptıkları ihracat aktiviteleri ile yüzde 14 bandında büyüyerek çift haneli rakam ile kapatacaklarını aktaran Algıer, şunları kaydetti:

“Bu büyüme karlılıklarımızı da pozitif etkiledi ve yaklaşık 5 puan karlılığımızı ileri taşımayı başarabildiğimiz bir dönem oldu. Öte yandan hepimizin bildiği gibi Türkiye pazarı, inşaat sektörünün büyümesiyle doğru orantılı hareket ediyor. Pazarın gelişiminin fotoğrafını doğru kadrajdan çektiğimize inanıyoruz. Türkiye’de de Türk tüketicisini cezbedecek ürünlerimizle pazara dahil olduk. Böylece artık daha geniş bir ürün gamıyla hizmet verebileceğiz.”





- “150 yıllık duvar arkası uzmanlığını bu satın alma ile duvar önüne de taşıdık”

Algıer, sürekli gelişen bir dünyada yaşanıldığını ve her gün binlerce yeni ürünün pazara sürüldüğünü aktararak, bu hızlı üretim sürecinde Ar-Ge destekli inovatif ürünlere ilginin arttığını ve Geberit’in bu farkındalıkla tasarım ve fonksiyonelliği bir arada harmanlayan ürünler geliştirdiğinin altını çizdi.

Geberit’in her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü geçen yılda ise 78 milyon İsviçre Frangı Ar-Ge’ye yatırım yaptığının anımsatan Algıer, “Geberit 150 yıllık duvar arkası uzmanlığını bu satın alma ile duvar önüne de taşıdı. Dünyadaki pazar payımızı konuşacak olursak sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında merkez Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerde sektör lideriyiz.” diye konuştu.

Algıer, Türkiye pazarına ise dünyada da en çok tercih edilen 3 farklı vitrifiye serisi ile giriş yaptıklarını, “Pazarın açıklarını çok iyi analiz ederek, tüm ekonomik şartlara uygun ürünlerimizle pazarda bizde varız dedik.” dedi.

- “3 farklı seri ile müşterilerimize sesleniyoruz”

Ürün skalasından da bahseden Algıer, serilerde lavabolar, neme dayanıklı mobilyalar, aynalar, boy dolapları ve aksesuarlar olduğunu ve aynı zamanda ürünlerin tüm banyolara uyum sağlayabilen modüler ünitelerden oluştuğunu belirtti.

Algıer, vitrifiye sektöründe ilk etapta ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Antonio Citterio tarafından tasarlanan Geberit Citterio, pürüzsüz ve modern tasarımıyla Geberit iCon ve çağdaş tasarımı hassas hatlarıyla birleştiren Geberit Smyle ile yer aldıklarını söyledi.

Müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için çalışan bir marka olduklarını aktaran Algıer, “Ar-Ge destekli inovatif ürünleri geliştirerek pazara sunuyoruz. Bu stratejimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda müşteri odaklı çalışmalarımızı artıracağız. Biz insanların hayal ettikleri banyoları rahatlıkla tasarlamalarını istiyoruz. İşte bu nedenle de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, 2014 yılında Keramag, Ifö, Kolo, Allia, Pozzi-Ginori gibi ünlü markaları bünyesinde barındıran Finlandiyalı vitrifiye devi Sanitec Grup’u 1,18 milyar Euro’ya satın alarak vitrifiye pazarına giriş yapmıştı.