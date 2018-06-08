İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, EMEA Finance Awards 2017 kapsamında, üst üste 3. kez CEE Bölgesi'nin (Orta ve Doğu Avrupa) En İyi Proje Finansmanı Kurumu ödülüne layık görülürken aynı zamanda "En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu" olarak seçildi.

Garanti'nin açıklamasına göre, banka, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Awards 2017 kapsamında ödüle layık görüldü.

Üst üste 3. kez CEE Bölgesi'nin (Orta ve Doğu Avrupa) En İyi Proje Finansmanı Kurumu ödülüne layık görülen banka, aynı zamanda "En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu" olarak seçildi. Bankanın finansman sağladığı ve toplam finansman büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar olan 5 proje de 9 farklı kategoride ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, banka olarak, Türkiye'nin önemli yatırım projelerine finansman sağlamayı öncelik olarak gördüklerini belirterek, bu yıl Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nin En İyi Proje Finansmanı Kurumu seçilmelerinin yanı sıra, En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu olarak da ödüllendirilmekten gurur duyduklarını bildirdi.

Edin, "Ayrıca proje finansmanını sağladığımız 5 projenin de 9 farklı kategoride ödül kazanmasından çok mutluyuz. Projelerimizin uluslararası bilinirliğine ve standartlarına vurgu yaptığı için uluslararası kurumlardan aldığımız ödüllere büyük değer veriyoruz. Bankamıza verilen ödüllerin yanı sıra finansman sağladığımız enerji ve altyapı projelerinin de ödül alması çalışmalarımızın yurt dışında da takip ve takdir edildiğini gösteriyor. Garanti olarak, ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanına destek vermeye devam ederek bu alandaki öncü ve lider konumumuzu koruyacağız.” ifadelerini kullandı.