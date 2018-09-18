Garanti Bankası'ndan Potanın Perileri'ne destek

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, #ÇakBiBeşlik sloganıyla başlattığı reklam kampanyasını Potanın Perileri ile devam ettiriyor.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2005 yılından beri ana sponsor olarak destek verdiği A Milli Kadın Basketbol Takımı Potanın Perileri, 19 Eylül’de Dünya Şampiyonası için İspanya’nın Tenerife adasına gidiyor.

2018 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Potanın Perileri, yenilenen genç kadrosuyla madalya hedefliyor.



2014 yılında Türkiye’de düzenlenen bir önceki Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarı final oynayarak büyük bir başarıya imza atan milli takım, 2018 Dünya Şampiyonası’nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya’nın yer aldığı B Grubu’nda mücadele edecek.

Potanın Perileri, ilk maçlarını 22 Eylül’de Arjantin ile gerçekleştirecek. A Milli Kadın Basketbol takımı, ardından 23 Eylül Pazar günü Nijerya ve 25 Eylül Salı günü de şampiyonanın en güçlü takımlarından Avustralya ile karşı karşıya gelecek.



17 yıldır Türk basketboluna destek veren Garanti Bankası, geçen ay Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden "12 Cesur Yürek" için #ÇakBiBeşlik sloganıyla başlattığı reklam kampanyasını şimdi de Potanın Perileri ile devam ettiriyor. Garanti Bankası, bu kampanya ile Türkiye’yi yine #ÇakBiBeşlik hashtag’iyle milli takıma destek vermeye davet ediyor.









