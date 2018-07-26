Garanti Bankası'ndan ilk yarıda 3,9 milyar lira net kar

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yılın ilk yarısında 3 milyar 935 milyon 990 bin lira net kar elde etti



Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın ilk yarıda vergi ve karşılıklar öncesi brüt karı 8 milyar 678 milyon lira, vergi öncesi karı 5 milyar 38 milyon lira oldu.

Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar dahil, toplam 4 milyar 741 milyon 849 bin TL karşılık ayrıldı.

İlk yarıyıl sonu itibarıyla bankanın aktif büyüklüğü 384 milyar 878 milyon lira, öz kaynaklar 44 milyar 404 milyon 868 bin lira seviyesine ulaştı. Bankanın ortalama aktif karlılığı yüzde 2,1 seviyesinde, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 18,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın 31 Haziran itibarıyla krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yaptığı destek 319 milyar 244 milyon 923 bin TL oldu.

Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11, yüzde 10,7 ve yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici konut kredileri pazar payı yüzde 12,7 seviyesinde ve tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payı yüzde 12,6 olarak belirlendi.

Müşteri mevduatı 222 milyar 932 milyon 236 bin liraya ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı yüzde 11,2 seviyesinde tespit edildi. Sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,2 seviyesinde, donuk alacak oranı yüzde 3,37 seviyesinde gerçekleşti.





- "Finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz"





Açıklamada ilk yarı verilerine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Garanti Bankası Genel Müdür Fuat Erbil, 2018 yılının ilk yarısında, tüm paydaşlarının bankaya olan inancı sayesinde sağlam bilançolarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Erbil, yüksek sermaye yeterlilik rasyolarının verdiği güvenle ülke ekonomisine katkılarının artarak 319 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ikinci çeyreğinde sendikasyon kredimizi başarıyla yenileyerek, Garanti’nin sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha gösterdik. Haziran ayında IFC ile kadın girişimcilere özel ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ilk sosyal bonosu ile yurt dışından sağladığımız fonlara yenilikçi bir ürün ekledik. Temmuz ayında sağladığımız Türkiye’nin ilk yeşil kredisiyle sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz.”

Sürdürülebilir kalkınma için küresel bankacılık prensiplerini hazırlayacak dünyanın önde gelen 26 bankası arasında Türkiye'den sadece Garanti’nin yer aldığının altını çizen Erbil, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemenin Garanti'nin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.

Erbil, "Ürün ve hizmetlerimizi bu kapsamda şekillendiriyor, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetiyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını destekliyor, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışıyoruz. Müşteri deneyimi ve dijitalleşme odağımızla bankacılıkta yeni bir dönem başlatarak, müşterilerimizin her türlü hizmeti tek noktadan, en hızlı ve kolay alacağı 600’den fazla şubemizin dönüşümünü tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası alanda Garanti’nin başarılarının ödüllendirilmesinden gurur duyduklarını belirten Erbil, şunları kaydetti:

"Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldık. Euromoney tarafından sürdürülebilir finans konusunda 'En İyi Banka', EMEA Finance tarafından 'En İyi Proje Finansmanı' ve 'En İyi Yapılandırılmış Finansman' kurumu olduk. Institutional Investor tarafından gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan 473 şirket arasında yapılan araştırmada, 'En Saygın' kurumlar arasında Türkiye’den tek banka yönetim ekibi olarak yerimizi aldık. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."