Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Garanti Bankası üst yönetiminde değişiklik

- Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Gökhan Erün 15 Ocak 2018 itibarıyla görevinden ayrılacak

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:37
Garanti Bankası üst yönetiminde değişiklik
banner230

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdür Vekili ve Kurumsal Bankacılık ve Hazine Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün, 15 Ocak 2018 itibarıyla görevinden ayrılacak.

Garanti Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın Genel Müdür Vekili ve Kurumsal Bankacılık ve Hazine Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün'ün 15 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere bankadaki görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Erün'ün ayrılmasıyla birlikte gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben halihazırda Proje Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin'in, Kurumsal Bankacılık, Proje Finansmanı ve Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edeceği bildirildi.


Anahtar Kelimeler:
Ebru Dildar EdinGaranti BankasıGökhan Erün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim