İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, işveren markası konferansı People Make the Brand'in altıncı kez ana sponsoru oldu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası, İstanbul’da düzenlenen işveren markası konferansı People Make the Brand’in 6. kez ana sponsorluğunu 6. kez üstlendi

Türkiye'de alanında ilk olma özelliğine sahip konferans, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerine, insan kaynakları ve pazarlama profesyonellerine ev sahipliği yaptı. Konferansta Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı, İnsan Kaynakları İşveren Marka Yönetimi Yöneticisi Feryal Kalafatoğlu ve Dijital Bankacılık İş Geliştirme Yöneticisi Kerem Abuç, "Stratejiden Önce Kültür" başlıklı panelde Garanti’deki yolculuklarına anlam katan değerleri paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Osman Tüzün, konferansa sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kurumların marka kimliği kadar önemli ve değerli olan "işveren markası" olgusuna büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını vurguladı.

Konferansın alanında uzman konuşmacıların bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra paylaşılan gerçek örnekler sayesinde içeriği her yıl daha da zenginleşen ve ilham veren bir buluşma haline geldiğine işaret eden Tüzün, "Bu yılki konferansta Garanti kültürünün çalışanların deneyimlerine nasıl etki ettiğini, kendilerini nasıl değiştirip, dönüştürdüğünü katılımcılarla paylaştık. Son yıllarda işveren markası ve kültür geçişken iki kavram oldu. Hayata geçireceğiniz her stratejiyi kurumun iklimiyle birleştirmeniz ve işveren markanızla uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. Kurumun varoluş amacı ve değerleri de bu kapsamda kültürün en kıymetli ögeleri. Biz de bu doğrultuda merkezine çalışanlarını koyan bir kurum olarak, Garanti müşterilerinin hayatına artı değer katmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüzün, bu yıl ilk defa "People Make the Brand Campus" adıyla 200 üniversite öğrencisini de aynı gün bir araya getirdiklerini, buluşmada öğrencilerle Garanti’de çalışma ortamını konuştuklarını kaydetti.

Kariyer yolculuklarında faydalı olacağını düşündükleri ipuçlarını uzmanlardan dinlediklerini bildiren Tüzün, etkinliğin işveren markasını öğrencilere yerinde aktarmak bakımından çok verimli olduğunu aktardı.