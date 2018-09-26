GAP'ta yatırımlar katma değere dönüşüyor

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP/BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine, dünyanın en iddialı kalkınma projeleri arasında yer alan GAP kapsamındaki yatırımların, her geçen yıl çapının ve etkinliğinin biraz daha genişletilerek sürdürüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin toplam yatırım bütçesinde GAP'ın hatırı sayılır bir pay aldığını vurgulayan Karahocagil, enerji, sulama ve altyapı hizmetlerine yönelik proje ve hedefler doğrultusunda toplam yatırım içerisinde yüzde 5-15 arasında değişen oranlarda kaynak ayrıldığını ifade etti.

Karahocagil, bir milyon hektar alanı kapsayan sulama projesi sayesinde özellikle tarım ürünlerinin veriminde ciddi artışların görüldüğünü, bunun da bölge çiftçisinin yüzünü güldürmeye yettiğini belirtti.

Geçmiş yıllara kıyaslandığında bölgede çok ciddi bir gelişim ve değişimin görüldüğünü vurgulayan Karahocagil, bölge halkının refahının da her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirdi.

"Sigortalı çalışan 2 milyona ulaştı"

Bölgenin ihracat rakamlarının da son 15 yılda 3 kat arttığını vurgulayan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Bölgede 15 yıl öncesi ile şimdiki arasında çok ciddi farklar var. Bölgenin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 2'den yüzde 6'ya çıkmıştır. 600 milyon dolar olan bölge ihracatı şu anda 10 milyar doları aşmış vaziyettedir. Türkiye'nin ihracatı da büyüdü elbette, hem nitelik hem nicelik yönünden artış oldu. Sadece cari olarak değil, sabit olarak da artış oldu. İş hayatında da güzel gelişmeler oldu. 300 sigortalı çalışandan şu anda 2 milyonu bulan sigortalı çalışan sayısına ulaştık. Bölgede ciddi gelişmeler ve iyileşmeler oldu. Şehirlerimiz güzelleşti, altyapılarımız tamamlandı, otoyollarımızla şehirlerimiz birbirine bağlandı. Hemen hemen bütün iller duble yolla birbirine bağlı vaziyettedir. Hem il içinde hem de iller arasında bölünmüş yollarımız var."

"Pamukta ve mısırda Türkiye tedarikçisi"

Karahocagil, Türkiye'nin pamuk ve mısır üretiminin büyük bir kısmının bölge illerince karşılandığını anlatarak, sulamalar sayesinde verimli topraklarda ciddi bir verim artışının olduğuna dikkati çekti.

Endüstriyel ürünlerin başında gelen pamuk ve mısır üretiminde bölge illerinin Türkiye'nin ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak hale geldiğini ifade eden Karahocagil, ithalatı yapılan söz konusu ürünlerin ilerleyen yıllarda bölgede daha fazla ekilebileceğini belirtti.

Karahocagil, bölge illerinde yetişen ürünlerde artış görüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye pamuğunun yüzde 70'ini bölge üretiyor, bu oran 15 yıl önce neredeyse sıfır denilecek kadar azdı. Yani ciddi bir fark aralığından bahsediyoruz. Mısır üretimi belki hiç yoktu, şu anda 2,5 milyon ton bölge illeri mısır üretimi yapıyor. Bölge şu anda Türkiye'nin pamukta ve mısırda ciddi bir tedarikçisi durumuna gelmiştir. Hem hayvan yemi hem de nişasta ihtiyacının karşılanması amacıyla mısır üretimi yapılıyor. Zaten fıstık biliniyor, zeytin ve narda da ciddi artış rakamları var. Buğdayda Türkiye'nin üretiminin yüzde 10'unu karşılıyoruz ve üretimi artırarak sürdürüyoruz."

Muhabir: Rauf Maltaş