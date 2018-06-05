İSTANBUL (AA) - Dijital oyun dünyasının bir araya geleceği CNR Games Week İstanbul'a saatler kaldı.

n11.com açıklamasına göre, CNR Holding tarafından düzenlenen Games Week İstanbul, 6-10 Haziran'da oyun dünyasının eğlenceli kapılarını CNR Expo'da açacak.

Fenomen oyuncular, turnuvalar, her yaştan oyuncu ve teknoloji meraklıları, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerini ağırlayacak CNR Games Week İstanbul'un e-ticaret sponsoru n11.com oldu.

En son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknolojinin bir arada olacağı etkinlikte, çok sayıda bireysel oyuncunun yanı sıra ve e-spor takımlarının yer alacağı ana sahne turnuvaları, ödüllü define avı etkinlikleri, ödüllü Cosplay yarışmaları, Youtuber imza ve buluşma etkinlikleri de gerçekleşecek.

e-ticaret platformu n11.com'un özel indirim kuponu dağıtacağı etkinlik, oyun tutkunlarını bekliyor.

