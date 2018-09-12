Galaxy Note9'un S Pen'i uzaktan kumanda gibi işlev görüyor

İSTANBUL (AA) - Galaxy Note9’un S Pen'i ile telefonda "uzaktan kumanda çağı" başladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, S Pen'in bu gelişimi ile birlikte kullanıcılar da iletişimde, iş yapış tarzında, eğlence ve diğer tüm faaliyetlerde yeni imkanlara sahip oluyor.

Galaxy Note9'un S Pen'i ise düşük-enerjili Bluetooth (BLE) özelliği, Samsung DeX uyumluluğu ve pek çok kullanıcının favori listesindeki Note serisine özel fonksiyonlara yapılan yeni ilavelerle çıtayı daha da yükseğe taşıyor. Bu değişiklikler, kullanıcılara çok daha büyük bir kontrol imkanı sunarak yapılan her işten olabilecek en yüksek verimliliğin alınmasını kolaylaştırıyor.

S Pen, Bluetooth desteğinin eklenmesiyle birlikte başka bir seviyeye ulaştı. S Pen'in Bluetooth bağlantı özelliği, Galaxy Note9'un kamerası gibi temel fonksiyonlarını, cihaza 10 metreye kadar mesafeden kolayca yönetmeye imkan sağlıyor. Bir uzaktan kumanda gibi işlev gören S Pen, bir selfie veya arkadaşlarla topluca bir fotoğraf çekerken kameranın düğmesine basmaya çalışmak ve pozu bozmak yerine, S Pen'e tıklayarak fotoğrafı başarıyla çekmeyi sağlıyor. Çift tıklama ile ön ve arka kamera arasında geçiş kolaylaşıyor.

Uzaktan kumanda cihazı olarak S Pen kullanımını destekleyen diğer uygulamalar arasında galeri uygulaması, çeşitli sunum ve medya oynatıcı uygulamaları da bulunuyor. Tek veya çift tıkla bir şarkıyı çalmak/duraklatmak, bir sonraki şarkıya veya videoya geçmek veya albümde bir önceki/sonraki resime geçmek S Pen ile çok kolay... S Pen, Galaxy Note9 ve Samsung DeX ile sunum yaparken kumanda olarak bile kullanılabiliyor. Açık kaynaklı SDK (yazılım geliştirme kiti), yazılımcıların S Pen'in yeni uygulamalarla birlikte çalışabilmesi için gereken fırsatı da sunuyor.





- Uzun bir tıklamayla favori bir uygulamanın veya özelliğin açılmasını sağlıyor





S Pen, açık olan uygulamadan bağımsız olarak uzun bir tıklamayla favori bir uygulamanın veya özelliğin açılmasını da sağlıyor. Tek ve çift tıklamalar, S Pen'in ayarlar menüsünden kişiselleştirilebiliyor.

Düşük enerjili Bluetooth teknolojisi S Pen'in ihtiyaç duyulan an hazır olmasını sağlıyor. Bu sayede cihaz kaldırıldıktan hemen sonra Galaxy Note9 ile eşleştirilebiliyor ve Bluetooth kapalı olduğunda bile sabit bir bağlantı kuruluyor. S Pen'in süper kapasitörü sadece 40 saniyede tam şarj oluyor ve 30 dakikaya veya 200 tıklamaya kadar kullanılabiliyor.

Samsung, Galaxy Note9'un S Pen'ini Samsung DeX desteğiyle güçlendirdi ve kullanıcılara bir işi halletmek için daha fazla yol sundu.

Samsung'un ileri verimlilik hizmeti çözümü Samsung Dex, kullanıcıların hareket halindeyken ayrı bir cihaza gereksinim duymadan kolayca bir ekrana bağlayabileceği taşınabilir HDMI adaptörlerle geliştirildi. Akıllı telefonun ekranını ve bağlı bir monitörü aynı anda kullanmaya izin veren çift ekran desteği getirildi.

Kullanıcılar, Galaxy Note9'u bir monitöre bağlayarak cihazın kendisini dokunmatik klavye, dokunmatik tuş takımı veya S Pen ile yazma veya çizim yapma yüzeyi olarak kullanabiliyor.